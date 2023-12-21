Иммунолог рассказал, в чём кроется главная проблема масочного режима

Жителям некоторых регионов России в связи с ростом заболеваемости сезонным ОРВИ, гриппом и коронавирусом рекомендовали вновь носить маски. Правда, это распространяется только на посещение массовых мероприятий и больниц. В свою очередь иммунолог Николай Крючков убеждён, что масочный режим не скажется на уровне заболеваемости вирусными инфекциями, так как за его соблюдением вряд ли будут внимательно следить.

"Как и в пандемийные годы, за соблюдением этих мер будут мало следить. Будут где-то следить, а в большинстве мест не будут. Поэтому с учётом того, как это реально будет соблюдаться, не думаю, к сожалению, что эти меры в реальности скажутся на заболеваемости", — сказал специалист в беседе с "Царьградом".