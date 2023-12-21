Иммунолог рассказал, в чём кроется главная проблема масочного режима
Иммунолог Крючков: Масочный режим никак не отразится на уровне заболеваемости
Жителям некоторых регионов России в связи с ростом заболеваемости сезонным ОРВИ, гриппом и коронавирусом рекомендовали вновь носить маски. Правда, это распространяется только на посещение массовых мероприятий и больниц. В свою очередь иммунолог Николай Крючков убеждён, что масочный режим не скажется на уровне заболеваемости вирусными инфекциями, так как за его соблюдением вряд ли будут внимательно следить.
"Как и в пандемийные годы, за соблюдением этих мер будут мало следить. Будут где-то следить, а в большинстве мест не будут. Поэтому с учётом того, как это реально будет соблюдаться, не думаю, к сожалению, что эти меры в реальности скажутся на заболеваемости", — сказал специалист в беседе с "Царьградом".
При этом медик призвал людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом носить маски в общественных местах. Средства индивидуальной защиты также необходимы при симптомах ОРВИ. Кроме того, больным следует ограничить контакты с пожилыми родственниками и отказаться от посещения общественных мест, резюмировал иммунолог.
Напомним, сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".
ТАСС / Евгений Софийчук