Голая вечеринка Ивлеевой в самом разгаре, но сама блогерша на неё не спешит

В московском клубе "Мутабор" началась тусовка Almost naked party, или же "Почти голая вечеринка", организованная Анастасией Ивлеевой. Гости уже вовсю отрываются в заведении, куда несколько часов назад нагрянули силовики, однако сама блогерша туда совсем не торопится.

Голая вечеринка в московском клубе "Мутабор", организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео © t.me / SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались кадры из клуба, где проходит продолжение скандальной вечеринки. На видео можно увидеть десятки молодых людей, которые всё-таки дождались окончания обысков и смогли войти в "Мутабор".

Как удалось выяснить каналу, в этот раз охранники отнеслись более внимательно к внешнему виду гостей — на входе их попросили прикрыть одеждой обнажённые части тела. Судя по кадрам, к такому наставлению прислушались далеко не все.