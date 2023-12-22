Голая вечеринка Ивлеевой в самом разгаре, но сама блогерша на неё не спешит
SHOT: Гостей вечеринки Ивлеевой в клубе "Мутабор" просят скрыть голые части тела
В московском клубе "Мутабор" началась тусовка Almost naked party, или же "Почти голая вечеринка", организованная Анастасией Ивлеевой. Гости уже вовсю отрываются в заведении, куда несколько часов назад нагрянули силовики, однако сама блогерша туда совсем не торопится.
Голая вечеринка в московском клубе "Мутабор", организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео © t.me / SHOT
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались кадры из клуба, где проходит продолжение скандальной вечеринки. На видео можно увидеть десятки молодых людей, которые всё-таки дождались окончания обысков и смогли войти в "Мутабор".
Как удалось выяснить каналу, в этот раз охранники отнеслись более внимательно к внешнему виду гостей — на входе их попросили прикрыть одеждой обнажённые части тела. Судя по кадрам, к такому наставлению прислушались далеко не все.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда нагрянули силовики.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
t.me / SHOT