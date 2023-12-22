Песков счёл бульварным чтивом расследование WSJ о гибели Пригожина

В Кремле отнесли публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой выстраивается конспирологическая версия гибели Евгения Пригожина, к жанру pulp fiction, то есть бульварного чтива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели этот материал, но не хотели бы его комментировать, поскольку такие публикации комментированию не поддаются.