Песков счёл бульварным чтивом расследование WSJ о гибели Пригожина
Фото © LIFE / Павел Баранов
В Кремле отнесли публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой выстраивается конспирологическая версия гибели Евгения Пригожина, к жанру pulp fiction, то есть бульварного чтива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели этот материал, но не хотели бы его комментировать, поскольку такие публикации комментированию не поддаются.
"В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу, 22 декабря.
Напомним, что 23 августа 2023 года самолёт владельца ЧВК "Вагнер" потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.