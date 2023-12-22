"Что в этом плохого?": Навка поддержала участие спортсменов из РФ на ОИ в нейтральном статусе

Спортсмены из РФ должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

"Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось?" — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Навка добавила, что спортсмены отдают своему делу всю жизнь и здоровье и неясно, будет ли у них шанс показать себя потом. Она подчеркнула, что лишать возможности участвовать в состязаниях — это кощунство и предательство. Чемпионка посетовала, что сейчас всё меньше людей поддерживают выступление российских спортсменов в нейтральном статусе, а ведь они и есть флаг и гимн страны.