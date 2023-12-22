"Что в этом плохого?": Навка поддержала участие спортсменов из РФ на ОИ в нейтральном статусе
Навка: Спортсмены РФ должны участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Спортсмены из РФ должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
"Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось?" — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Навка добавила, что спортсмены отдают своему делу всю жизнь и здоровье и неясно, будет ли у них шанс показать себя потом. Она подчеркнула, что лишать возможности участвовать в состязаниях — это кощунство и предательство. Чемпионка посетовала, что сейчас всё меньше людей поддерживают выступление российских спортсменов в нейтральном статусе, а ведь они и есть флаг и гимн страны.
"Каждый зритель, не только в нашей стране, но и вообще в мире, будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей", — подчеркнула Навка.
Как сообщал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, но выступать им придётся в нейтральном статусе (без гимна и флага) и без права участвовать в командных соревнованиях. Также МОК не пустит на состязания спортсменов, открыто поддерживающих СВО или имеющих контакты с ВС РФ. Президент России Владимир Путин выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
ТАСС / Владимир Смирнов