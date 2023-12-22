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22 декабря, 12:10

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен над Подольском

Беспилотник, об уничтожении которого ранее сообщило Минобороны, был сбит средствами ПВО над подмосковным Подольском. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что с утра 22 декабря над территорией России было сбито уже 10 дронов противника. Так, четыре БПЛА уничтожены над Калужской областью, пять — над Брянской и один — над Московской.

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Getty Images / Ethan Miller

Александра Вишнякова
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