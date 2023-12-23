Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Дагестане 45 беженцев из сектора Газа получили паспорта России

Не Валиева: Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию

Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Индии

Чемпион Европы по боксу насмерть разбился в ДТП на Кубани

Медведев предложил Киеву "лечить" людей украинским борщом за приготовление русского оливье

ВСУ потеряли до 200 военных и 4 танка в 11 провальных атаках в Донбассе

Съезд СРЗП единогласно поддержал выдвижение Путина на выборы президента России

Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

ВСУ нанесли удары по детсаду и школе под Херсоном

В Курской области украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель

Знаменитый немецкий вратарь бензопилой разгромил гараж соседа и получил гигантский штраф

Экс-игрока сборной Германии Леманна оштрафовали за порчу гаража на 420 тыс. евро

23 декабря, 15:09
Бывший вратарь английского "Арсенала" и футбольной сборной Германии Йенс Леманн. Обложка © Getty Images / Laurence Griffiths

Бывший вратарь английского "Арсенала" и футбольной сборной Германии Йенс Леманн. Обложка © Getty Images / Laurence Griffiths

Бывший вратарь английского "Арсенала" и футбольной сборной Германии Йенс Леманн пробрался на участок соседа и повредил его гараж, за что суд наложил на него штраф в размере 420 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

54-летний экс-футболист владеет недвижимостью у озера Штарнбергер в Швейцарии и считает, что сосед построил гараж частично на его участке. Словами решить конфликт не получилось. В результате летом Леманн вооружился бензопилой и прокрался к соседу. Там он перерезал провода камеры наблюдения и снёс несущую опору гаражной кровли.

К несчастью для бывшего спортсмена, камера продолжила записывать происходящее, работая от аккумулятора. Однако Леманн отказался признавать себя виновным. В суде он объяснил, что у него провалы в памяти и он не помнит, что делал с бензопилой на чужом участке.

Судья не нашла доказательств оправданиям футболиста. Подсудимому также вменили статью за оскорбление полиции, прибывшей на место ЧП, и за попытку мошенничества. В результате Леманна оштрафовали на 420 тысяч евро.

Экс-тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы по делу о расизме
Экс-тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы по делу о расизме

А на днях стало известно, что свояка Леманна (мужа сестры его жены) — французского писателя Фредерика Бегбедера — задержали в полицейском комиссариате города По на юге страны. Позже стало известно, что причиной ареста литератора стали подозрения в изнасиловании. После трёх часов допроса Бегбедера отпустили. Все обвинения он отвергает.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!