Знаменитый немецкий вратарь бензопилой разгромил гараж соседа и получил гигантский штраф Экс-игрока сборной Германии Леманна оштрафовали за порчу гаража на 420 тыс. евро 23 декабря, 15:09 Бывший вратарь английского "Арсенала" и футбольной сборной Германии Йенс Леманн. Обложка © Getty Images / Laurence Griffiths

Бывший вратарь английского "Арсенала" и футбольной сборной Германии Йенс Леманн пробрался на участок соседа и повредил его гараж, за что суд наложил на него штраф в размере 420 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

54-летний экс-футболист владеет недвижимостью у озера Штарнбергер в Швейцарии и считает, что сосед построил гараж частично на его участке. Словами решить конфликт не получилось. В результате летом Леманн вооружился бензопилой и прокрался к соседу. Там он перерезал провода камеры наблюдения и снёс несущую опору гаражной кровли.

К несчастью для бывшего спортсмена, камера продолжила записывать происходящее, работая от аккумулятора. Однако Леманн отказался признавать себя виновным. В суде он объяснил, что у него провалы в памяти и он не помнит, что делал с бензопилой на чужом участке.

Судья не нашла доказательств оправданиям футболиста. Подсудимому также вменили статью за оскорбление полиции, прибывшей на место ЧП, и за попытку мошенничества. В результате Леманна оштрафовали на 420 тысяч евро.

Авторы Татьяна Миссуми