Медведев предложил Киеву "лечить" людей украинским борщом за приготовление русского оливье
Медведев предложил добавить в УК Украины статью за приготовление оливье
Тарелочка вкусного салата оливье, за приготовление которого жители Украины в будущем могут сесть в тюрьму, по версии Дмитрия Медведева. Обложка © Shutterstock
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Украине изменить Уголовный кодекс. В частности, по его мнению, нужно добавить статью за приготовление оливье или сельди под шубой, а прощать преступников — только после "принудительного лечения украинским борщом".
"Приготовление или подготовка к приготовлению салата оливье или салата сельдь под шубой, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет", — написал он в своём телеграм-канале.
В случае если преступление было совершено с использованием служебного положения или повторно в течение года после первого, то Медведев предложил приговаривать обвиняемых к сроку от семи до 15 лет. А если на дело пошла группа лиц по предварительному сговору или же оно было совершено в государственные праздники Украины либо совмещено с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, то необходимо приговаривать к пожизненному. Однако в особых случаях виновных могут и освободить от наказания.
"Лицо освобождается от ответственности <...>, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев", — заключил российский политик.
Как уже рассказывал Лайф, прошлой зимой мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал украинский народ постепенно отказываться от салата оливье как от "советской привычки". В качестве альтернативы он предложил другие блюда, например холодец с горчицей. А на днях на Украине захотели отменить Деда Мороза и Снегурочку. Как отметил политолог, такие культурные изменения в Незалежной связаны с вирусом, который разрушает страну изнутри.