Медведев предложил Киеву "лечить" людей украинским борщом за приготовление русского оливье

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Украине изменить Уголовный кодекс. В частности, по его мнению, нужно добавить статью за приготовление оливье или сельди под шубой, а прощать преступников — только после "принудительного лечения украинским борщом".

"Приготовление или подготовка к приготовлению салата оливье или салата сельдь под шубой, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет", — написал он в своём телеграм-канале.

В случае если преступление было совершено с использованием служебного положения или повторно в течение года после первого, то Медведев предложил приговаривать обвиняемых к сроку от семи до 15 лет. А если на дело пошла группа лиц по предварительному сговору или же оно было совершено в государственные праздники Украины либо совмещено с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, то необходимо приговаривать к пожизненному. Однако в особых случаях виновных могут и освободить от наказания.