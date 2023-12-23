В Кремле заявили, что Путин провёл итоговую встречу с правительством

У президента России Владимира Путина в планах нет проведения традиционной встречи с Правительством РФ в последнюю неделю уходящего года, ведь глава государства уже встречался с его членами на недавнем заседании Совета по национальным проектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.