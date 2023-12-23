В Кремле заявили, что Путин провёл итоговую встречу с правительством
Песков: Путин не планирует встречу с правительством до конца года
У президента России Владимира Путина в планах нет проведения традиционной встречи с Правительством РФ в последнюю неделю уходящего года, ведь глава государства уже встречался с его членами на недавнем заседании Совета по национальным проектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, с правительством нет [в графике на неделю встречи], фактически она уже была, когда были нацпроекты", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что следующая рабочая неделя президента обещает быть напряжённой.
Напомним, 21 декабря президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства заявил, что проблем в России достаточно, но в целом ситуация удовлетворительная, и отметил, что уровень бедности минимален, но нужно стремиться к нулю, а также призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года.