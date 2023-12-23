На Кубани завершили операцию по спасению сухогруза Blue Shark

В Краснодарском крае успешно завершили операцию по спасению сухогруза Blue Shark. Сейчас судно стоит на якоре на рейде (удобное для подхода судов место. — Прим. Лайфа) порта Кавказ. Об этом сообщает SHOT.

Севший недалеко от Анапы на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Видео © T.me / Юрий Озаровский Анапа Витязево

Ранее Лайф писал, что 22 декабря сухогруз сняли с мелководья. К проведению этой сложной операции были привлечены многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" и спасательный буксир "Меркурий". Они при обеспечении катера-бонопостановщика "Николай Семенченко" с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и ещё двух катеров смогли снять Blue Shark с мелководья.