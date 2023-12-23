На Кубани завершили операцию по спасению сухогруза Blue Shark
SHOT: Сухогруз Blue Shark стал на якорь в порту Кавказ
Сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / Юрий Озаровский Анапа Витязево
В Краснодарском крае успешно завершили операцию по спасению сухогруза Blue Shark. Сейчас судно стоит на якоре на рейде (удобное для подхода судов место. — Прим. Лайфа) порта Кавказ. Об этом сообщает SHOT.
Севший недалеко от Анапы на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Видео © T.me / Юрий Озаровский Анапа Витязево
Ранее Лайф писал, что 22 декабря сухогруз сняли с мелководья. К проведению этой сложной операции были привлечены многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" и спасательный буксир "Меркурий". Они при обеспечении катера-бонопостановщика "Николай Семенченко" с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и ещё двух катеров смогли снять Blue Shark с мелководья.
Напомним, сильнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark у посёлка Витязево 27 ноября. На борту шедшего под флагом Белиза судна находились экипаж в составе 21 человека (граждане Сирии, Индии и Египта), а также 169 тонн мазута, 33 тонны дизельного топлива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта и груз — 2746 тонн ячменя на сумму 24 миллиона рублей. После того как владелец сухогруза вышел на связь, началась операция по спасению. Водолазы обследовали состояние 160-метрового судна, проанализировали повреждения и дали добро на транспортировку. Таким образом, новым Rio сухогруз не стал.