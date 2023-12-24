Китайские учёные сделали открытие о ядре Земли, дающее новое представление о планете

Занимаясь изучением мельчайших изменений длительности земного дня и движения полюсов планеты, китайские геологи из Уханьского университета пришли к выводу о том, что внутреннее ядро Земли колеблется каждые восемь с половиной лет. Это открытие может позволить по-новому взглянуть на устройство земного шара. Результаты работы учёных опубликовал журнал Nature Communications.

Современной науке известно, что ядро Земли не монолитно внутри и содержит в себе плотный и горячий шар из твёрдого железа диаметром порядка 2450 километров — его называют внутренним ядром. По мере того, как оно остывает и растёт, выделяется тепло, оказывающее значительное влияние на жидкость внутри, которая, в свою очередь, необходима для поддержания магнитного поля планеты, обеспечивающего защиту от космического излучения, атмосферных выбросов и солнечных ветров. Поэтому учёные очень заинтересованы в изучении любых аномальных явлений, связанных с центром планеты.

При нынешнем развитии технологий никому не под силу дойти до внутреннего ядра, поэтому остаётся прибегать к косвенным измерениям. Напомним, что вращение нашей планеты имеет фиксированный период: полный оборот вокруг оси Земля делает за 23 часа 56 минут и 4,0916 секунды. В этом значении могут быть небольшие отклонения, к которым приводят изменения под поверхностью земного шара. В частности, одно из исследований показало, что ядро Земли меняет направление вращения примерно раз в шесть лет, что оказывает влияние на продолжительность дня. Впрочем, другие научные труды говорят об иной периодичности в движении полюсов.

Именно эти изменения и подверглись пристальному вниманию учёных из Уханьского университета, которые с тщательностью измерили каждый сигнал и составили с помощью этих вычислений карту главных внутренних событий на планете, приводящих к таким явлениям. Выяснилось, что внутреннее ядро имеет наклон на 0,17 градуса по отношению к мантии. Иначе говоря, оказалось, что ось вращения внутреннего ядра и ось вращения мантии не вполне совпадают. Это приводит к колебанию, период которого составляет восемь с половиной лет, пришли к выводу китайские геологи.

Также оказалось, что измеренные сигналы говорят о более резких, чем предполагалось, изменениях плотности на границе между внешним и внутренним ядрами. А последнее подкинуло исследователям ещё один сюрприз, оказавшись неоднородным — его полушария обладают разной плотностью.

Все эти факторы, по заявлениям китайских геологов, влияют на магнитное поле Земли. Однако до того момента, как взаимосвязь внутренних процессов планеты с явлениями во внешнем мире станет окончательно ясна, предстоит провести ещё множество исследований.