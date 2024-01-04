10 злющих питомцев, которые явно не разделяют всеобщего восторга из-за праздников
Новогодняя лихорадка может выбесить не только людей! Среди питомцев тоже находятся недовольные. Собрали 10 фото капризных морд, агрессивно ждущих, когда это всё уже закончится.
"Фото на память..." — E.L.A.
Фото © Flickr / E.L.A
"Заведи кота! Будет весело!" ... "Спасибо большое", — CaribSoul.
Фото © Imgur / CaribSoul
"Не понимаю, это стыд? Что за эмоция?" — eldavoxiv.
Фото © Reddit / eldavoxiv
"Далеко не все в восторге от Рождества", — Robot_Processing.
Фото © imgur / Robot_Processing
"Я так понимаю, с Новым годом покончено?" — Jiryn.
Фото © Imgur / Jiryn
"Ёлка кошатников", — jennthemermaid.
Фото © Reddit / jennthemermaid
"Собака моего друга после того, как поняла, что её подарок — это свитер", — TheBlasianSensation.
Фото © Reddit / TheBlasianSensation
"Реалистичная новогодняя фотография", — titsandbeer.
Фото © Imgur / titsandbeer
"С Рождеством, ты, грязное животное", — Meggieboo13.
Фото © Imgur / Meggieboo13
"Присматривал сегодня за собаками моих друзей. Пока их не было, попытался сделать для приятелей милую фотографию, но в итоге получил просто какой-то хоррор. Всех с Рождеством!" — jillyjillyjilio.
Фото © Reddit / jillyjillyjilio
Reddit / Jiryn, jillyjillyjilio