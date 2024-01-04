10 злющих питомцев, которые явно не разделяют всеобщего восторга из-за праздников

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"Не понимаю, это стыд? Что за эмоция?" — eldavoxiv.

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"Далеко не все в восторге от Рождества", — Robot_Processing.

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"Я так понимаю, с Новым годом покончено?" — Jiryn.

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"Собака моего друга после того, как поняла, что её подарок — это свитер", — TheBlasianSensation.

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"Присматривал сегодня за собаками моих друзей. Пока их не было, попытался сделать для приятелей милую фотографию, но в итоге получил просто какой-то хоррор. Всех с Рождеством!" — jillyjillyjilio.