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4 января, 16:00

10 злющих питомцев, которые явно не разделяют всеобщего восторга из-за праздников

Новогодняя лихорадка может выбесить не только людей! Среди питомцев тоже находятся недовольные. Собрали 10 фото капризных морд, агрессивно ждущих, когда это всё уже закончится.

"Фото на память..." E.L.A.

Фото © Flickr / E.L.A

Фото © Flickr / E.L.A

"Заведи кота! Будет весело!" ... "Спасибо большое", — CaribSoul.

Фото © Imgur / CaribSoul

Фото © Imgur / CaribSoul

"Не понимаю, это стыд? Что за эмоция?" eldavoxiv.

Фото © Reddit / eldavoxiv

Фото © Reddit / eldavoxiv

"Далеко не все в восторге от Рождества", — Robot_Processing.

Фото © imgur / Robot_Processing

Фото © imgur / Robot_Processing

"Я так понимаю, с Новым годом покончено?" Jiryn.

Фото © Imgur / Jiryn

Фото © Imgur / Jiryn

"Ёлка кошатников", — jennthemermaid.

Фото © Reddit / jennthemermaid

Фото © Reddit / jennthemermaid

"Собака моего друга после того, как поняла, что её подарок — это свитер", — TheBlasianSensation.

Фото © Reddit / TheBlasianSensation

Фото © Reddit / TheBlasianSensation

"Реалистичная новогодняя фотография", — titsandbeer.

Фото © Imgur / titsandbeer

Фото © Imgur / titsandbeer

"С Рождеством, ты, грязное животное", — Meggieboo13.

Фото © Imgur / Meggieboo13

Фото © Imgur / Meggieboo13

"Присматривал сегодня за собаками моих друзей. Пока их не было, попытался сделать для приятелей милую фотографию, но в итоге получил просто какой-то хоррор. Всех с Рождеством!" jillyjillyjilio.

Фото © Reddit / jillyjillyjilio

Фото © Reddit / jillyjillyjilio

10 фото, когда нейросети плохо поняли запрос и сгенерировали такую дичь, что страшно становится
10 фото, когда нейросети плохо поняли запрос и сгенерировали такую дичь, что страшно становится
Обложка ©

Reddit / Jiryn, jillyjillyjilio

Сергей Трофимов
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