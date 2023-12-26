10 фото, когда нейросети плохо поняли запрос и сгенерировали такую дичь, что страшно становится
Восстание машин отменяется! По крайней мере, на ближайшие годы. Искусственный интеллект настолько далёк от порабощений человечества, что смешно становится. Собрали 10 примеров, когда нейросети лажали в своих прямых обязанностях.
"Роуз и Джек перед тем, как корабль пошёл ко дну".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Ты то, что ты ешь".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Гусиная кожа".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Благословение".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Одна голова хорошо, но две всё-таки лучше..."
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Парни хотят только одного, и это отвратительно".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Бэтмен".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Губка Боб подрабатывает на автомойке".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Человек-голубь".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
"Туфли (из) крокодила".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Cursed AI