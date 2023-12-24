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Пятнадцать человек обратились к врачам после посещения кафе в Алтайском крае

24 декабря, 14:07
Пятнадцать человек обратились к врачам после посещения кафе в Алтайском крае. Обложка © Shutterstock

Пятнадцать человек обратились к врачам после посещения кафе в Алтайском крае. Обложка © Shutterstock

В Заринске Алтайского края пятнадцать человек, среди которых которых трое детей, почувствовали себя плохо после посещения местного кафе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"В медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", — уточнили в ведомстве.

Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась, их всех осмотрели и дали лечебные рекомендации, уточнили в Минздраве края в беседе с ТАСС. Сейчас заведение проверяется на предмет соблюдения законодательства в сфере оказания услуг, также предстоит оценить работу контролирующих органов.

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Ранее сообщалось, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. В больнице у рабочих обнаружили гастроэнтерит. Предположительно, отравление произошло из-за неизвестного мяса, на которое у поставщика даже не было документов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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