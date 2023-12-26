Нутрициолог назвала блюда, которые не позволят быстро опьянеть в Новый год Врач Русанова: В Новый год на столе должны быть блюда, богатые омега-3 26 декабря, 06:06 В новогоднюю ночь на столе должны быть блюда, богатые полезными жирами с омега-3: рыба, икра или морепродукты. Обложка © Freepik / KamranAydinov

В новогоднюю ночь на столе должны быть блюда, богатые полезными жирами с омега-3: рыба, икра или морепродукты. Необязательно выбирать самые дорогие сорта — это может быть и сельдь, и скумбрия, и другие. Жиры дадут хорошее базовое насыщение и энергию для бессонной ночи.

"Пища, богатая полезными жирами, будет обволакивать слизистую желудка, не даст активно всасываться алкоголю и минимизирует его вред. Особенно актуальны рыбные закуски, канапе с икрой и т.д. — те блюда, которые гости будут есть в первую очередь до того, как начнут употреблять спиртное", — объяснила Лайфу врач-нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова.

Также новогодний стол должен быть богат белковыми продуктами и клетчаткой. Однако специалист посоветовала забыть про колбасные нарезки, в которых содержание белка минимально, зато много консервантов, добавок и неполезных жиров. Гораздо правильнее будет запечь цельный кусок мяса или рыбы и использовать его в качестве закуски.

Овощные блюда на новогоднем столе могут быть в любых количествах: это клетчатка, которая улучшает пищеварение. Лучшим гарниром к мясным блюдам в этот вечер будут как сырые, так и термически обработанные овощи.

Традиционные оливье и селёдка под шубой тоже могут присутствовать на праздничном столе. Врач не согласна со стереотипами о вреде салатов, заправленных майонезом. Она считает, что если не есть их постоянно, а приготовить для праздничного стола, желательно с майонезом собственного изготовления, то ничего страшного не случится.

Также многие демонизируют сладкие десерты. По словам Русановой, запрещать их себе нет особого смысла, особенно если человек не может жить без сладкого. Если не есть их в больших количествах, вреда для желудка и фигуры не будет. Но лакомиться нужно небольшими порциями и практически на сытый желудок — после белков, полезных жиров и клетчатки.

Основная задача десертов — не насытиться, а получить удовольствие. Например, существует очень простой тест, который позволяет сразу определить пищевое поведение. Надо представить, что человек очень голоден, и предложить ему на выбор его любимое сладкое и основное блюдо. Что он съест первым? Если это будет сладкое, то у него в принципе неправильная модель пищевого поведения. Десерты насыщают организм быстрыми углеводами, но не дают продолжительного чувства сытости. Дарья Русанова Врач-нутрициолог компании "Новабиом"

А ранее россиянам назвали самое низкокалорийное шампанское. По словам врача-нутрициолога, если уж и пить алкоголь в новогоднюю ночь, то лучше выбирать именно такой.

Авторы Андрей Горяничев