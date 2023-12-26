В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за резонансное убийство 16-летней девушки

В Красноярском крае суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошёл 22 июля этого года. Суд установил, что Иван Папенко, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пришёл на виадук на улице Гидростроителей в Дивногорске и напал на незнакомую девушку. Угрожая ей убийством, мужчина увёл подростка в лесной массив.

В лесополосе обвиняемый завладел личными вещами девушки и изнасиловал её. С целью убийства он сдавил ей шею руками, после чего нанёс фрагментом разбитой бутылки удары в область шеи и скрылся. Пострадавшая скончалась от полученных ранений на месте.

"Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме более 7 тысяч рублей, часть вещей он выбросил. Тело девушки обнаружено 24 июля 2023 года волонтёрами в лесополосе в 30 метрах от трассы Р257 "Енисей", — говорится в сообщении.