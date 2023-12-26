В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за резонансное убийство 16-летней девушки
Убийца 16-летней девушки в Дивногорске получил пожизненный срок
Убийца девушки в Дивногорске. Обложка © Telegram / МВД Медиа
В Красноярском крае суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Инцидент произошёл 22 июля этого года. Суд установил, что Иван Папенко, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пришёл на виадук на улице Гидростроителей в Дивногорске и напал на незнакомую девушку. Угрожая ей убийством, мужчина увёл подростка в лесной массив.
В лесополосе обвиняемый завладел личными вещами девушки и изнасиловал её. С целью убийства он сдавил ей шею руками, после чего нанёс фрагментом разбитой бутылки удары в область шеи и скрылся. Пострадавшая скончалась от полученных ранений на месте.
"Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме более 7 тысяч рублей, часть вещей он выбросил. Тело девушки обнаружено 24 июля 2023 года волонтёрами в лесополосе в 30 метрах от трассы Р257 "Енисей", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Напомним, 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали. Чуть позже МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Дивногорске. Правоохранители установили, что мужчина был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений.