Как влюбить в себя любого мужчину: 5 советов от Вероники Степановой

В России большая часть людей стыдится ходить к психологу. Однако современные проблемы требуют современных решений — на помощь приходят блогеры, их видео и консультации онлайн. Вероника Степанова, например, рассказывает, как выйти замуж за богатого иностранца, обрести уверенность или влюбить в себя того самого.

Психолог призывает женщин обязательно использовать манипуляции, потому что "без них, к сожалению, никуда". Но эксперт уточнила, что некоторые советы подойдут и для мужчин, которые хотят влюбить в себя женщин. Если вы откроете своё сердце и пойдёте навстречу к партнёру вот такая, какая есть, то рискуете нарваться на некое нежелание, игнорирование. Парень может не брать трубку, вы будете ему неинтересны, считает Степанова. По её мнению, "интересно всегда завоёвывать", а при мужчине о себе нужно говорить как можно реже.

1. Разговаривайте о нём

Эти 5 секретов психолога Вероники сделают вашим любого мужчину. Фото © Freepik

Во время свидания прибегайте к манипуляциям. Нет ничего более интересного для мужчины, чем он сам. Сыграйте на этом и сделайте так, чтобы большая часть вашего разговора крутилась вокруг его скромной персоны. Пусть поведает вам о своём детстве, увлечениях, интересах. А вам остаётся только охать да ахать, восхищаясь его уникальностью и талантами. И не забывайте про похвалу, желательно искреннюю.

2. Будьте чаще "навеселе"

Вероника Степанова рекомендует женщинам, желающим влюбить в себя того или иного представителя сильного пола, находиться как можно чаще в приподнятом настроении. Мужчина должен позиционировать уверенность в себе, а женщина — быть лёгкой, беззаботной, благоговейной, радостной и позитивной. Никакого груза и напряжения быть не должно, иначе это начинает угнетать и без того загруженных парней. И они волей-неволей постараются сбежать от горы лишней ответственности, негатива и нытья.

3. Запустите феромоны

Вероника Степанова о том, как покорить мужчину вашей мечты. Фото © Freepik / drobotdean

Во время встречи с объектом вашей охоты, вспомните какой-нибудь очень возбуждающий момент: кадры из какого-нибудь фильма или "горячую" картинку. Когда ощутите возбуждение, ваши зрачки расширятся, а тело начнёт источать запах феромонов, которые настоящему самцу сложно игнорировать. В этот момент кайфуйте от самой себя.

4. Показывайте свою востребованность

Вероника Степанова предлагает подписчицам постоянно демонстрировать потенциальному возлюбленному свою востребованность и дразнить: не брать трубку и маневрировать на грани стервы и хорошей девочки. Ничего не сделает вас более ценной в его глазах, как внимание других мужчин. Пусть во время встреч вам звонят, сделайте так, чтобы на его глазах вам принесли букет цветов от неизвестного человека. Но не спешите раскрывать карты, на честном глазу утверждайте, что звонит вам "просто друг", а цветы от кого — вы ума не можете приложить.

5. Сделайте так, чтобы вас было всегда мало

Эти советы по обольщению от Вероники Степановой помогут охмурить любого парня. Фото © Getty Images / mahiruysal