Международный день кино, День продолжения банкета, Трифонов день: Какие праздники и приметы 28 декабря Сегодня, 28 декабря 2023 года, в России свой праздник могут отмечать как те, кто снимает кино, так и те, кто любит его смотреть. А в одном из регионов нашей страны на эту дату приходится годовщина трагических событий из советского прошлого. 27 декабря, 21:01 28 декабря отмечается Международный день кино. Обложка © Freepik / master1305

Международный день кино

28 декабря в России и других странах отмечается праздник "самого важного из искусств" — Международный день кино. Несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 28 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате первой демонстрации кинофильма на публике;

к этому празднику обычно приурочены показы кино, выставки об этом искусстве.

28 декабря — особый день в истории кино. В эту дату в 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер организовали в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинов первый публичный платный просмотр снятых ими короткометражек. Использовали они для этого запатентованный ими аппарат "Синематограф", затем давший название целому направлению искусства.

Сама же технология, которая позволила появиться кино, была придумана ещё в начале 1830-х годов. Тогда Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии независимо друг от друга изобрели устройство под названием фенакистископ. Это был вращающийся диск с отверстиями, который давал эффект движущегося изображения. Братья Люмьер же сделали свой кинопроектор компактнее и легче. Первый фильм, который они показали публике на большом экране, назывался "Выход рабочих с фабрики".

В наше время кинематограф — это глобальная индустрия, которая приносит огромную прибыль студиям. Она измеряется десятками миллиардов в год, и всё время растёт. Сейчас зрителя уже невозможно удивить простым изображением с идеально чёткими деталями, поэтому развиваются всё новые технологии: трёхмерное изображение, звуковые стандарты Dolby и так далее.

Кстати, в России есть свой праздник, посвящённый кинематографу, — День российского кино. Он отмечается 27 августа, приурочен к дате, когда больше века назад Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела.

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

28 декабря отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа. Фрагмент мемориального комплекса "Исход и Возвращение", город Элиста. Фото © Wikipedia / Rartat

28 декабря в России отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа, который праздником, конечно, не назвать. Рассказываем о нём: это официальный республиканский памятный день;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 28 декабря;

учреждён властями Калмыкии в 2004 году;

к нему традиционно приурочено возложение цветов к мемориалам.

28–29 декабря 1943 года в Советском Союзе была проведена массовая депортация калмыков в Сибирь. Операция "Улусы" включала расформирование самой Калмыцкой АССР и перемещение десятков тысяч представителей народа. Калмыки были вынуждены приспосабливаться к жизни в тяжёлых условиях. Указ о реабилитации народа вышел в 1956 году, а в 1957-м — указ о восстановлении республики.

В 2004 году Народный хурал (парламент) Калмыкии установил памятную дату — День памяти и скорби по жертвам депортации калмыцкого народа. Каждый год в День памяти жертв депортации калмыцкого народа проходят собрания у мемориального комплекса "Исход и Возрождение".

В этом году реабилитированные жители Калмыкии получат к 80-летию депортации единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Такой указ ранее подписал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

День рождественского пряника

28 декабря отмечается День рождественского пряника. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

28 декабря отмечается малоизвестный в России праздник — День рождественского пряника. Рассказываем о нём: это международный праздник;

отмечается в разные даты, в зависимости от страны;

зародился в Западной Европе, откуда перешёл и в Россию.

Рождественский (а затем и новогодний) пряник, украшенный сахарной глазурью, — отличное угощение для детей и взрослых, а ещё это приятный подарок и оригинальная ёлочная игрушка. Обычай готовить их к Рождеству родился в Западной Европе и пришёл в Россию в XVIII веке.

Так, в Германии обрели популярность так называемые нюрнбергские пряники — традиционная выпечка из города Нюрнберга, известная ещё со времён Средневековья. Особенно популярны они в рождественский период, хотя изготавливаются и продаются круглый год. Считается, что рецепт придумали средневековые монахи из германской Франконии в XIII веке. Это очень пряные медовые пряники с цитроном, миндалём, часто украшенные сахарной глазурью. Старинные и современные рецепты пряников из Франконии включают в различных пропорциях муку, орехи и мёд, а также звездчатый анис, гвоздику, имбирь, кардамон, кориандр, мускатный орех, душистый перец, корицу и различные цукаты.

Свои пряничные традиции есть и в России, и не только в "столице пряников" — Туле. Например, особое угощение готовили под Воронежем. Такую выпечку там делали не печатной, а вырубной, то есть пряники вырезали из теста при помощи специальных форм. Называли такие пряники рождественскими, розовыми, а ещё барынями и кониками. Продавать их начинали на рождественской ярмарке, которая открывалась за несколько дней до праздника. Стоили они недёшево, поэтому особо ценились.

День продолжения банкета

28 декабря отмечается День продолжения банкета. Фото © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

На 28 декабря в России приходится забавный праздник под названием День продолжения банкета. Вот что о нём известно: это российский неформальный праздник;

впервые упоминался в 2010 году;

получил название по цитате из комедии Гайдая;

посвящён предновогодним празднествам и вечеринкам.

Комедии режиссёра Леонида Гайдая сразу после выхода на экраны становились для народа кладезем крылатых выражений. Вот и фраза "Требую продолжения банкета!" прочно вошла в фольклор. Сказал её в кинокартине "Иван Васильевич меняет профессию" управдом Бунша в образе царя.

Дорогой самодержец, мы пропали! Я требую продолжения банкета! Видео © YouTube / Merry Man

В наше время этот призыв неожиданно трансформировался в забавный праздник. На пространстве русскоязычного Интернета он впервые упоминался в 2010 году. Кто его придумал, неизвестно. Можно предположить, что это связано с периодом предновогодних корпоративов, который приходится на эти дни.

Как бы то ни было, лучше помнить, что любая вечеринка должна приносить её участникам радость и удовольствие. Поэтому в честь Дня продолжения банкета не стоит налегать на еду или спиртные напитки. Лучше поберечь себя, ведь впереди ещё Новый год.

Приметы 28 декабря

Трифонов день

28 декабря Русская православная церковь чтит память Трифона Печенгского — жившего в XV–XVI веках русского православного монаха, который провёл аскетическую жизнь на Кольском полуострове. Он был основателем Печенгского монастыря (сейчас расположен в Мурманской области), обратил там в христианство многих язычников. Святому Трифону молятся и ставят свечи моряки и их родственники — для защиты в плавании и промысле.

На Руси в эту дату отмечали Трифонов день, который называли также "зарёй в рукавицах" из-за растущей продолжительности дня. В этот народно-церковный праздник нельзя было ссориться. Считалось, что иначе можно привлечь тёмные силы. Также под запретом было любое выражение недовольства, в том числе непогодой. Это рассматривалось как предпосылка для неудач и болезней. Бездетным парам в Трифонов день запрещалось дарить подарки чужим детям — иначе своих так и не будет. Благоприятным же этот день считался для учёбы, познания чего-то нового, обучения профессии.

Погодные приметы 28 декабря

Изменчивая погода на Трифона — остаток зимы будет студёным.

Какая погода в этот день, таким и март будет.

В морозный день "вспотели" окна — к потеплению.

Красная радуга на заре — к морозам.

Ветер разносит сухой снег — летом будет засуха.

Именинники 28 декабря

28 декабря именины может отмечать актёр Павел Прилучный. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 28 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Василий

Иларион

Павел

Степан

Сусанна.

Авторы Вадим Андреев