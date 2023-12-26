Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 17:30

Очевидцы сообщают о взрывах над Ейском

Жители Ейска в Краснодарском крае слышали взрывы над городом. Как сообщает SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Жители Ейска слышали взрывы над городом. Видео © Telegram / SHOT

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

А утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке ВСУ на порт Феодосии. Известно об одном погибшем и четырёх пострадавших. Кроме того, в Минобороне сообщили о повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск" в ходе отражения огня. В ведомстве добавили, что во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожено два Су-24 противника.

В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров