Очевидцы сообщают о взрывах над Ейском
Жители Ейска в Краснодарском крае слышали взрывы над городом. Как сообщает SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Жители Ейска слышали взрывы над городом. Видео © Telegram / SHOT
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
А утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке ВСУ на порт Феодосии. Известно об одном погибшем и четырёх пострадавших. Кроме того, в Минобороне сообщили о повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск" в ходе отражения огня. В ведомстве добавили, что во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожено два Су-24 противника.
Кадр из видео Telegram / SHOT