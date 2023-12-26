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26 декабря, 13:33
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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Жителей просят пройти в укрытия и не выходить на улицу.

Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в Феодосии
Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" в Феодосии

А ранее сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке противника на порт Феодосии. В результате отражения атаки ВСУ был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". В ответ средства ПВО уничтожили два Су-24 противника, которые запускали авиаракеты по Феодосии. В результате атаки на крымский город погиб один человек, четверо пострадали.

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Getty Images / bartoshd

Александра Вишнякова
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