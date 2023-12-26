В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Жителей просят пройти в укрытия и не выходить на улицу.
Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
А ранее сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке противника на порт Феодосии. В результате отражения атаки ВСУ был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". В ответ средства ПВО уничтожили два Су-24 противника, которые запускали авиаракеты по Феодосии. В результате атаки на крымский город погиб один человек, четверо пострадали.
Getty Images / bartoshd