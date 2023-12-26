Киевский метрополитен признал вину за срыв сроков строительства новых станций

По его сведениям, летом этого года руководство киевского метрополитена озвучило, что в его планах в 2024 году завершить строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зелёной ветке, которая связывает северо-запад и юго-восток Киева. Параллельно в СМИ появлялись фотографии, обнаруживающие плачевное состояние заброшенных станций. Теперь сроки окончания строительства отодвинуты на середину 2025 года.