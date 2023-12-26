Киевский метрополитен признал вину за срыв сроков строительства новых станций
Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства "Киевметростроем" новых станций. Об этом пишет "Страна", ссылаясь на электронную систему публичных закупок Prozorro. Договор пришлось расторгнуть после уплаты 106,6 миллиона долларов.
"Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на Виноградаре и расторг договор с подрядчиком, которому уже перечислили четыре миллиарда гривен", — пишет издание.
По его сведениям, летом этого года руководство киевского метрополитена озвучило, что в его планах в 2024 году завершить строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зелёной ветке, которая связывает северо-запад и юго-восток Киева. Параллельно в СМИ появлялись фотографии, обнаруживающие плачевное состояние заброшенных станций. Теперь сроки окончания строительства отодвинуты на середину 2025 года.
Ранее Лайф писал, что в Киеве метро начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказалось закрыто сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демиевская"). Виновного удалось быстро найти: в случившемся подтоплении премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. 11 декабря Лайф сообщал о том, что под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки — "Олимпийской" и "Черниговской".
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