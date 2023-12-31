Канун Нового года, День шампанского, Модестов день: Праздники и приметы 31 декабря 31 декабря 2023 года Россия на пороге большого праздника — Нового года. И другие даты праздничного календаря в этот день так или иначе связаны с ним. Так, одна из них посвящена традиционному новогоднему напитку, другая — принятию значимых решений перед сменой года. 30 декабря, 21:01 На 31 декабря приходится канун Нового года. Обложка © Shutterstock

Канун Нового года

31 декабря в России предваряет праздник, который является одним из самых любимых в нашей стране, — это канун Нового года. Последний день 2023-го — это: праздник неофициальный;

нерабочим является, если только выпадает на выходной, как в этом году;

наряду с 30 января включён в России в 10-дневные новогодние каникулы.

В 2023 году 31 декабря приходится на воскресенье, поэтому является выходным по умолчанию. В Госдуме ранее предлагали сделать этот день нерабочим всегда. Довод был в том, что уже традиционно этот день воспринимается россиянами как праздничный — все готовятся встречать Новый год, готовят подарки, накрывают столы, всерьёз никто, кроме различных экстренных служб, не работает. В правительстве идея поддержки не нашла.

31 декабря 2023 года является частью новогодних каникул. Они будут длинными: официально — с 1 по 8 января, где 1–6 и 8-е — это именно новогодние выходные, а 7 января — Рождество. А так как 6-е и 7-е число выпадают на выходные дни, по законодательству нашей страны их перенесут на 10 мая и 31 декабря 2024 года. Помимо того, каникулы получатся ещё больше за счёт 30 и 31 декабря 2023 года, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Производственный календарь на декабрь 2023 года и январь 2024-го. Инфографика © LIFE

2023 год подходит к концу, осталось уже меньше 24 часов. У большинства из нас уже позади попытки успеть закрыть все проекты, представить отчёты, завершить работу. Но ещё есть время, чтобы оценить результаты уходящего года, спланировать цели на следующий. Впереди длинные праздничные выходные, которые можно провести с удовольствием.

День шампанского

31 декабря отмечается День шампанского. Фото © Shutterstock

31 декабря в России можно смело отмечать алкогольный праздник — День шампанского. Вот что известно о нём: это неофициальный международный праздник;

изначально являлся национальным в США;

празднуется каждый год 31 декабря, по календарю не сдвигается.

По легенде, шампанское создал монах-бенедиктинец Пьер Периньон. В конце XVII века, попробовав напиток, он якобы произнёс: "Идите сюда быстрее, на вкус — как звёзды!" Однако есть мнение, что на самом деле изобретатели шампанского — английские торговцы того же века. Это уже они завезли игристое во Францию, где оценили его вкус. На заре своего существования этот напиток могла себе позволить только элита. Одна бутылка стоила как годовой заработок простого человека. Впрочем, и сейчас есть такие.

В Россию шампанское завезли при императрице Елизавете Петровне. Тут оно тоже пришлось по вкусу, и к концу XIX века по объёмам его потребления Россию опережала только Франция. Интересно, что при царе шампанское было атрибутом жизни элиты, а в СССР его "скинули с пьедестала". Уже в конце сороковых годов с конвейера сошли первые массовые партии игристого — и оценить его появилась возможность у простых рабочих. Правда, для этого пришлось изменить технологию. Традиционная — очень долгая, потому что вторичное брожение происходит прямо в бутылке. Промышленность же внедрила ускоренную шампанизацию в непрерывном потоке, благодаря чему сейчас у нас в магазинах такой выбор недорогого шампанского, а оно стало символом празднования Нового года. И да, в этом случае тоже нужно помнить, что любой алкоголь вреден для здоровья. Шампанским тоже лучше не злоупотреблять.

Кстати, посвящённых ему праздников в течение года несколько. Наряду с сегодняшним есть также Международный день шампанского, который отмечается каждый год в четвёртую пятницу октября, а также День рождения шампанского, который приходится на 4 августа.

День принятия решения

31 декабря отмечается День принятия решения. Фото © Shutterstock

31 декабря в России можно отметить ещё один праздник, связанный с приближающимся Новым годом, — День принятия решения (Make Up Your Mind Day). Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

предлагается в этот день определиться по волнующим вопросам.

Многие склонны откладывать принятие важных решений на потом. Но канун Нового года — как раз то время, когда можно, а наверное, даже и нужно сесть и расставить все точки над "i". Ситуация у всех разная. Кто-то подумывает, не сменить ли место жительства в следующем году, кто-то решает, сделать ли за праздничным столом предложение руки и сердца.

Вот несколько советов от психологов, которые могут помочь с принятием важных решений на пороге Нового года: ставьте стратегические цели — это упростит выбор относительно повседневных мелочей;

работайте со страхами — они мешают принятию решений. Подумайте, что страшного может произойти для вас при том или ином выборе;

оценивайте вложения, выгоды и возможные потери;

ограничьте время выбора, ведь чем больше думаете, тем больше может возникать сомнений;

следуйте принципу достаточности, поскольку желание сделать всё идеально — ещё один аспект, который мешает принимать решения.

День Святого семейства

31 декабря отмечается День Святого семейства. Фото © Wikipedia / Святое семейство со св. Анной и Иоанном Крестителем

31 декабря католики в России отмечают церковный праздник — День Святого семейства (Feast of the Holy Family). Рассказываем о нём: отмечается каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством по григорианскому календарю;

подчёркивает роль семьи, родителей в жизни каждого человека;

празднуется в узком семейном кругу и в храмах.

Святым семейством принято считать Деву Марию с младенцем Иисусом и её мужа Иосифа. Цель праздника — напомнить о важнейшей социальной роли семьи как ячейки с гармоничным сосуществованием мужчины и женщины, основанным на взаимной любви и уважении, где рождаются и воспитываются дети. Праздник был введён в 1921 году папой Бенедиктом, чтобы показать отношения Марии, Иосифа и Иисуса как образец для подражания. Трепетное отношение к Святому семейству разделяют с католиками православные и представители протестантских конфессий.

Праздник отмечается в узком семейном кругу. Также верующие посещают церкви, где священники, обращаясь к прихожанам, призывают их помнить о силе и значении семьи в жизни каждого человека, о роли отца и матери в воспитании ребёнка на примере жизненного пути Девы Марии и Иосифа Обручника.

Приметы 31 декабря

31 декабря Русская православная церковь чтит память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского, который жил в Малой Азии в VII веке. Едва повзрослев, он ушёл в монахи. Впоследствии стал настоятелем обители. В то время на Сирию и Палестину напали войска персидского царя Хозроя и перебили 90 тысяч христиан, разрушили храмы. Патриарх Захария был взят в плен, и Модесту было поручено временно управлять Иерусалимской церковью. С помощью Александрийского патриарха Иоанна Милостивого он восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе храм Гроба Господня.

Модестов день

На Руси в эту дату отмечали Модестов день и посвящали его гаданиям и обрядам. Считалось, что нужно завершить все незаконченные дела, в том числе раздать долги, ведь если оставить их на следующий год, то удачи в делах можно не ждать. В народе верили, что в этот день нечистая сила предпринимает попытку навредить человеку, поэтому старались избегать опасностей. Было не принято, чтобы в Модестов день девушки стригли волосы, — считалось, что это может укоротить жизнь. По приметам, вечером 31 декабря нельзя выбрасывать мусор — с ним вы рискуете лишиться удачи.

Погодные приметы

Дым прямо в небо уходит — жди морозов.

Снег мягкий и рыхлый — к тёплой погоде.

Сильный мороз — метелей и снегопадов долго не будет.

Именинники 31 декабря

31 декабря именины может отмечать российский актёр Семён Стругачёв. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сегодня, 31 декабря, именины могут отмечать те, кого величают: Вера

Виктор

Владимир

Зоя

Иван

Илья

Марк

Михаил

Николай

Семён

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев