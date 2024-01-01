Новый год, Международный день похмелья, День Ильи Муромца: Праздники и приметы 1 января Сегодня, 1 января, большинство праздников в России так или иначе связаны с Новым годом. Например, День похмелья, которое издавна сопровождает эту дату. А ещё в первый день года чтут память святого, ставшего прообразом былинного богатыря. 31 декабря, 21:01 1 января отмечается Новый год. Фото © Freepik / prostooleh

Новый год

Сегодня, 1 января, в России отмечается праздник, который за три века стал одним из самых любимых в стране, — Новый год. Сначала несколько фактов о нём: Это один из государственных праздников в России, является официальным выходным.

С него ежегодно начинаются новогодние каникулы, которые обычно длятся до Рождества.

Введён Петром I на рубеже XVI и XVII веков.

Широко отмечается по всей стране.

Празднуя сегодня Новый год, впору поднять тост за Петра I, ведь именно благодаря ему в нашей стране сейчас есть такой замечательный праздник. После принятия христианства и до 1700 года в России действовала византийская система летоисчисления. Вели его "от сотворения мира", то есть от 5508 года до нашей эры. Наступление следующего года отмечали сначала в марте, а с XV века — 1 сентября.

Всё изменилось при Петре I, который по примеру многих европейских стран ввёл празднование Нового года 1 января. Два именных указа были утверждены 29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому стилю) 1699 года. Первый касался даты смены года, а вторым предписывалось вести отсчёт лет от Рождества Христова.

Сегодня, 1 января, после двух выходных дней, начинаются официальные новогодние каникулы. Они будут длинными: официально — с 1 по 8 января, где 1–6-е и 8-е — это именно новогодние выходные, а 7 января — Рождество. Так как 6-е и 7-е числа выпадают на выходные дни, по законодательству нашей страны их перенесут на 10 мая и 31 декабря 2024 года. Помимо этого, каникулы получились ещё длиннее за счёт 30 и 31 декабря 2023 года, которые выпали на субботу и воскресенье.

Международный день похмелья

1 января отмечается Международный день похмелья. Фото © Freepik / karlyukav

Сегодня в России можно отметить праздник, который как нельзя лучше приходится на 1 января, — Международный день похмелья (International Hangover Day). Несколько фактов о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 1 января, по календарю не смещается.

Придуман компанией, выпускающей средство от похмелья.

После весёлого празднования Нового года многие из нас днём 1 января пожинают плоды — переживают похмельный синдром. Не случайно именно на эту дату приходится Международный день похмелья. Впрочем, изначально предполагалось, что он будет отмечаться в апреле. Его придумали маркетологи одной известной немецкой компании, выпускающей средство от интоксикации организма после обильного употребления спиртного. Планировалось, что праздник будет приходиться на юбилей компании, однако затем там поняли свою ошибку и передвинули его туда, где он и должен быть в календаре, — на 1 января.

У всех организм по-разному реагирует на алкоголь, поэтому и похмельный синдром может сопровождаться разными симптомами. Главный совет для всех один: знать меру в употреблении спиртного. Если же так случилось, что уже перебрали, можно воспользоваться как медицинскими средствами, так и народными. Так, безрецептурные лекарственные препараты помогут избавиться от головной боли, обильное питьё ускорит вывод токсинов из организма, сдержанность в еде поможет организму быстрее справиться с недугом. Вот несколько других советов, как справиться с похмельем:

Банан, мёд и лимон В цитрусе большое количество лимонной кислоты. Когда она поступает в организм, он принимается за её переработку, активируя цикл Кребса. Вместе с кислотой перерабатываются и токсичные продукты распада алкоголя. То есть вы будете, по сути, выводить токсины из организма. Что касается мёда, его нужно дробно принимать в течение всего дня. Он включает необходимые микроэлементы и фруктозу, которая нейтрализует токсины. А бананы содержат калий, который выходит из организма из-за мочегонного воздействия алкоголя. Мороженое Особенно подойдёт ванильный пломбир без наполнителей. По сути, организм активизируется из-за холода и начинает перерабатывать все вредные вещества, которые вы в него занесли. Главное, не перестараться, иначе похмелье рискует перерасти в ангину. Томатный сок В томатном соке много витаминов, пектина, яблочной и янтарной кислоты, которые могут справиться с вредными веществами в организме. Кроме того, напиток восстанавливает утерянный витамин C, электролиты (натрий, калий, магний). Некоторые "страдальцы" советуют делать безалкогольный вариант "Кровавой Мэри" — добавлять соль. Полезные качества такого напитка не доказаны, но вкус неплохой.

День общественного достояния

1 января отмечается День общественного достояния. © Wikipedia / Cienkamila

1 января в России и других странах отмечается праздник, посвящённый наследию всего человечества, — День общественного достояния. Рассказываем о нём: Это неофициальный международный праздник.

Отмечается ежегодно 1 января с 2004 года.

Связан со снятием авторских прав, у которых вышел срок.

Сегодня, 1 января 2024 года, персонаж Микки-Маус из мультфильмов The Walt Disney и один из символов компании стал общественным достоянием, то есть его могут бесплатно использовать режиссёры, сценаристы и художники по всему миру, не опасаясь суда по нарушению авторских прав. Правда, это касается только самой первой версии персонажа, ещё чёрно-белой, из короткометражной анимационной картины "Пароходик Вилли" 18 ноября 1928 года.

Микки-Маус, авторские права на которого "сгорели". Фото © Walt Disney Productions

И это только один из таких примеров. Дело в том, что согласно законодательству целого ряда стран в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате. День общественного достояния придумали отмечать почти 20 лет назад, чтобы подчеркнуть важность такого события для общего наследия человечества. Первые упоминания о празднике относятся к 2004 году и связаны с именем канадского активиста Уоллеса Маклина. Праздник был поддержан другими активистами, некоммерческими организациями и интернет-проектами. С 2010 года на сайте Дня общественного достояния публикуется список авторов, чьи работы переходят в общественное достояние 1 января.

День Ильи Муромца

1 января отмечается День Ильи Муромца. Картина В. Васнецова "Богатыри"

Мало кто знает, что 1 января в России отмечается праздник, посвящённый герою былин, — День Ильи Муромца. Несколько фактов о нём: В этот день Русская православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца Печерского.

Его считают прототипом богатыря.

С ним связан целый ряд примет и верований.

Илия Печерский был родом из села Карачарово близ Мурома. Впервые он упоминается в письменных источниках в XVII веке, а период его жизни относят к XII веку. Считается, что он был монахом в Киево-Печерской лавре. Предположительно, там же святой и погиб. Случилось это во время взятия Киева князем Рюриком Ростиславичем.

В 1643 году Илию причислили к лику святых под именем преподобный Илия Муромец. Его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. Многие учёные сходятся во мнении, что именно святой Илия был прототипом сказочного Ильи Муромца. Согласно преданию, тот до 33 лет не мог ходить и лежал не печи. Однако, когда Илья выздоровел благодаря старцам, обрёл невиданную силу и поступил на службу к князю Владимиру, сражался с Соловьём-разбойником и другими злыми силами.

В некоторых местах на Руси считали, что Илья Муромец ездит по небу "на шести конях" и так появляется гром. А ещё верили, что конь богатыря выбивает копытом родники.

Приметы 1 января

Ильин день

На Руси в Ильин день старались не заниматься тяжёлой работой и решением сложных вопросов. Считалось, что нарушение этих негласных запретов может обречь на неприятности в наступившем году. Хорошей приметой было встретить 1 января первым мужчину — это сулило удачу. Не положено было 1 января повышать голос и спорить — это предвещало проблемы в семье.

Погодные приметы 1 января

Сильный ветер — к хорошему урожаю.

Какая погода на 1 января — такую же ждите 1 июня.

Погода не морозная — хорошего урожая не жди.

Иней с утра — к удаче для хлебопашцев.

Сильный ветер — осенью будет много орехов.

Именинники 1 января

1 января именины может отмечать российский актёр Илья Глинников. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 1 января, именины могут отмечать те, кого величают: Тимофей

Аглая

Илья.

Авторы Вадим Андреев