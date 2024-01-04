Всемирный день гипноза, День спагетти, Настасьин день: Праздники и приметы 4 января На сегодняшний день, 4 января 2024 года, в России не приходится каких-либо официальных значимых праздников. Зато можно отметить несколько международных. Например, один из них посвящён одному из видов макарон, другой — одному из выдающихся учёных. 3 января, 21:01 4 января отмечается Всемирный день гипноза. Обложка © Shutterstock

Всемирный день гипноза

4 января в России можно отметить праздник, посвящённый одному из самых загадочных умений человека, — Всемирный день гипноза. Коротко о нём: Это международный неофициальный праздник.

Учреждён сообществом гипнотерапевтов в 2005 году.

Цель — развеять многочисленные пагубные мифы, которые возникли вокруг гипноза.

Насчёт появления Всемирного дня гипноза есть две версии. Согласно первой, он был основан в честь доктора Джека Гибсона, ирландского гипнотерапевта, который умер в 2005 году. Согласно второй, его инициировали несколько десятков ассоциаций психотерапевтов из разных стран, решивших таким образом попытаться повысить осведомлённость жителей разных государств о такой методике.

Главная цель Всемирного дня гипноза — развеять пагубные мифы, которые возникли вокруг гипнотизма, учения о гипнозе. Свой негативный вклад в это делает массовая культура, в том числе фильмы о том, как можно "повелевать" людьми под гипнозом. На самом же деле, вопреки распространённым заблуждениям, гипноз не похож на сон и это состояние не может быть вызвано против воли человека. К тому же успешность введения в гипноз определяется не только навыком гипнотизёра, но и гипнабельностью испытуемого. А ещё люди под гипнозом вполне сохраняют память, способны говорить неправду. В наше время гипноз используется прежде всего в терапевтических целях. Гипнотерапия применяется при лечении различных психологических и физических расстройств.

День Ньютона

4 января отмечается День Ньютона. Фото © Wikipedia / Портрет кисти Г. Кнеллера (1702)

4 января в России и других странах отмечается праздник, посвящённый великому учёному, — День Ньютона. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 4 января.

Приурочен ко дню рождения Исаака Ньютона.

Цель — напомнить о его вкладе в науку и подчеркнуть важность исследования Вселенной.

Одним из ключевых шагов человечества в изучении законов нашего мира было открытие Исааком Ньютоном в 1666 году закона всемирного тяготения, затем получившего имя этого учёного. Существует легенда, что сформулировал свой закон Ньютон, когда яблоко упало ему на голову с дерева. Если говорить простыми словами, то, согласно открытому принципу, все материальные тела притягивают друг друга. У каждого тела есть гравитационная масса, от которой зависит его поле тяготения.

Сегодняшний неофициальный праздник приурочен ко дню рождения учёного: Исаак Ньютон появился на свет 4 января 1643 года (по григорианскому календарю). Интересно, что есть ещё один праздник, посвящённый этому великому исследователю. Отмечается он 25 декабря в день рождения Ньютона по юлианскому календарю и называется День гравимассы.

Суть обоих праздников одинакова: они призваны содействовать популяризации науки, фундаментальных законов физики. День Ньютона и День гравимассы отмечаются также, чтобы воздать должное исследователям, которые открывают для всех основы нашего мира.

Всемирный день азбуки Брайля

4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля. Фото © Wikipedia / Christophe Moustier

4 января в России и за рубежом отмечается международный праздник — Всемирный день азбуки Брайля. Несколько фактов о нём: Это официальный интернациональный памятный день.

Провозглашён Генассамблеей ООН в 2018 году.

Отмечается в день рождения создателя азбуки для слепых Луи Брайля (1809–1852).

Цель — повышение осведомлённости о значении этого шрифта для реализации прав человека слепых и слабовидящих.

Луи Брайль родился 4 января 1809 года во французском городке Кувр. Когда мальчику было всего три года, он ослеп в результате несчастного случая. Несмотря на это, благодаря выдающимся способностям Луи смог закончить школу, а затем и парижский Королевский институт для слепых детей. В 1828 году Луи Брайль, окончив институт, стал преподавать там географию, алгебру, а затем и музыку. В это же время он завершил работу над собственной системой рельефно-точечного письма. Его труд "Способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек" вышел в 1829 году.

Азбука Брайля является тактильным представлением буквенных и цифровых символов. Их значение передаётся с помощью шести точек. Система предусматривает 64 возможные комбинации. Одно шеститочие соответствует одному знаку. В 1878 году азбука Брайля получила официальное признание во Франции. В 1881 году в Санкт-Петербурге преподавателем Екатериной Трумберг был разработан русский алфавит на основе рельефного шеститочия.

На сегодняшний день шрифт Брайля адаптирован под множество языков мира, на нём повсеместно печатаются книги. Несмотря на обширную компьютеризацию, шрифт Брайля остаётся основой грамотности незрячих людей.

День спагетти

4 января отмечается День спагетти. Фото © Shutterstock

На 4 января приходится День спагетти — праздник, который можно отметить и в России. Вот что о нём известно: Это интернациональный праздник, появившийся в США.

Ежегодно отмечается 4 января, по календарю не сдвигается.

Цель — отдать должное создателям этого продукта, популярного во всём мире.

Спагетти — это вид макарон с круглым сечением. По сути, это тонкая и длинная нитеобразная лапша цилиндрической формы. По всей планете можно насчитать около 600 видов макаронных изделий и десятки способов их приготовления. Спагетти занимают в этом многообразии достойное место.

Интересно, что, хотя многие считают изобретателями макарон итальянцев (и называют макароны пастой), на самом деле придумали их в Древнем Китае. В России такой продукт был известен ещё со времён Ивана Грозного в виде домашней лапши. А первая фабрика по производству макарон в итальянском стиле была открыта в конце XVIII века в Одессе.

Диетологи говорят, что самые полезные спагетти — сделанные из твёрдых сортов пшеницы. У них низкий гликемический индекс, они продолжительное время насыщают и утоляют чувство голода. Ещё спагетти хороши для здоровья, поскольку содержат клетчатку и пищевые волокна, облегчающие процесс переваривания и всасывания пищи в желудке. Клетчатка также способствует очищению желудочно-кишечного тракта и выводу из организма шлаков и токсинов.

Приметы 4 января

Русская православная церковь 4 января чтит память святой великомученицы Анастасии, которая жила в III–IV веках. Она приняла смерть в 304 году в Сирмиуме (сейчас это территория Сербии) во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане. В традиции РПЦ эту святую принято называть Узорешительницей, поскольку, согласно преданию, она облегчала ("разрешала") страдания христиан-узников.

Настасьин день

В народе на Руси в эту дату отмечали Настасьин день. Считалось, что она помогает освобождаться от "уз беременности", является покровительницей будущих матерей. В день памяти святой женщины не трудились, так как верили, что иначе дом "почернеет", то есть в него придёт смерть. Также считалось, что не к добру отправляться в этот день в дальнюю дорогу, обижать животных.

Погодные приметы 4 января

Сосульки выросли — к хорошему урожаю в этом году.

Деревья покрылись инеем — к потеплению.

Сухой снег — к недождливому лету.

Буран — к сырой весне и солнечному лету.

Именинники 4 января

4 января именины может отмечать российская актриса Анастасия Макеева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 4 января, именины могут отмечать: Фёдор

Теодор

Дмитрий

Анастасия.

Авторы Вадим Андреев