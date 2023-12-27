Путин пригласил победителей проектов РСВ на площадку по наставничеству "Машук"

Президент Владимир Путин поручил привлечь победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей" (РСВ) к работе площадки по развитию наставничества. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника. Площадка, о которой идёт речь, могла бы появиться на базе образовательного центра "Машук", а к её работе было бы полезно привлечь лекторов общества "Знание" и победителей проектов президентской платформы.

"Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами. Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра "Машук" создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества "Знание", и победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей", — отметил российский лидер.