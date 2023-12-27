Путин пригласил победителей проектов РСВ на площадку по наставничеству "Машук"
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Президент Владимир Путин поручил привлечь победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей" (РСВ) к работе площадки по развитию наставничества. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника. Площадка, о которой идёт речь, могла бы появиться на базе образовательного центра "Машук", а к её работе было бы полезно привлечь лекторов общества "Знание" и победителей проектов президентской платформы.
"Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами. Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра "Машук" создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества "Знание", и победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей", — отметил российский лидер.
Мастерская управления "Сенеж" совместно с клубом лидеров России "Эльбрус" запустила уже шесть потоков флагманской образовательной программы "Наставничество". За всё время в ней приняли участие 1300 человек, а 2021 год стал знаковым: программа поставила рекорд, внесённый в Книгу рекордов России, по числу одновременно проходящих подобное обучение пар наставник/наставляемый — это 338 наставнических пар.
Ранее в ходе заседания Госсовета Владимир Путин указал, что наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. Российский лидер призвал подключить к системе наставничества ветеранов, а ещё поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество.