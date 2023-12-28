Барецкий заявил о краже айфона в клубе Басты и похвастался, что нашёл гаджет с помощью связей

Шоумен Стас Барецкий заявил в полицию о краже смартфона. По его словам, iPhone 11 он лишился во время отдыха в клубе Басты Gazgolder, сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, Барецкий на днях пришёл в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и веселился там всю ночь. Однако утром понял, что гаджета нет. Барецкий вызвал полицию и оценил ущерб в 25 тысяч рублей.