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28 декабря, 09:53

Барецкий заявил о краже айфона в клубе Басты и похвастался, что нашёл гаджет с помощью связей

SHOT: Стас Барецкий заявил в полицию о краже айфона после отдыха в клубе Басты

Актер Станислав Барецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Актер Станислав Барецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Шоумен Стас Барецкий заявил в полицию о краже смартфона. По его словам, iPhone 11 он лишился во время отдыха в клубе Басты Gazgolder, сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, Барецкий на днях пришёл в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и веселился там всю ночь. Однако утром понял, что гаджета нет. Барецкий вызвал полицию и оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

Однако затем, утверждает шоумен, он нашёл телефон с помощью "связей в МВД". Также, по словам Барецкого, этот девайс ему не особо нужен, ведь основной его смартфон — iPhone 15 Pro Max на 1 tb с кристаллами Swarovski.

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Ранее Барецкий объявил себя покупателем подмосковного замка Аллы Пугачёвой. Некоторые пользователи Сети поверили ему, но большинство всё же высмеяли за откровенную ложь. Однако шоумен продолжит настаивать на своём и заявил, что вернёт певице недвижимость, если она выйдет за него замуж.

Никита Никонов
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