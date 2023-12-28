Барецкий заявил о краже айфона в клубе Басты и похвастался, что нашёл гаджет с помощью связей
SHOT: Стас Барецкий заявил в полицию о краже айфона после отдыха в клубе Басты
Актер Станислав Барецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков
Шоумен Стас Барецкий заявил в полицию о краже смартфона. По его словам, iPhone 11 он лишился во время отдыха в клубе Басты Gazgolder, сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, Барецкий на днях пришёл в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и веселился там всю ночь. Однако утром понял, что гаджета нет. Барецкий вызвал полицию и оценил ущерб в 25 тысяч рублей.
Однако затем, утверждает шоумен, он нашёл телефон с помощью "связей в МВД". Также, по словам Барецкого, этот девайс ему не особо нужен, ведь основной его смартфон — iPhone 15 Pro Max на 1 tb с кристаллами Swarovski.
Ранее Барецкий объявил себя покупателем подмосковного замка Аллы Пугачёвой. Некоторые пользователи Сети поверили ему, но большинство всё же высмеяли за откровенную ложь. Однако шоумен продолжит настаивать на своём и заявил, что вернёт певице недвижимость, если она выйдет за него замуж.