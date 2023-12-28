В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Галкина* по двум статьям

"Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что по результатам прошлой проверки в отношении Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Материалы вернули в МВД, не уточнив, как именно проводилась проверка. Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них стало туго, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".