ЦИК зарегистрировал группу избирателей блогеров Русских и Баташева, а Отраковский получил отказ

Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, поддержавших самовыдвижение кандидата на пост президента Российской Федерации блогерши Рады Русских и её уполномоченных представителей. Об этом говорится в постановлении комиссии.

Рада Русских. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radarusskikh

"Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Русских Рады Лизмовны. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве четырёх человек", — указано в документе.

Уполномоченными представителями группы избирателей ЦИК зарегистрировал Эльмиру Алиеву, Анастасию Исаханян, Светлану Корабель и Степана Соловьёва. Уполномоченными представителями по финансовым вопросам стали Светлана Корабель и Степан Соловьёв. Также Раде Русских разрешили открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда.

Также ЦИК зарегистрировала группу поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ блогера-эколога Анатолия Баташева, подавшего заявку 27 декабря. Его уполномоченные представители: Михаил Гайдай, Вячеслав Паланто, Александр Чирко. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам — Александр Чирко. Баташеву тоже разрешили открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда.

Анатолий Баташев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / batashevtolik

Однако не у всех кандидатов-самовыдвиженцы сегодняшняя регистрация в ЦИК прошла успешно. Подавшему документы 27 декабря командиру "Армии защитников отечества" Ивану Отраковскому в регистрации было отказано – у них не оказалось всех нужных документов.

Иван Отраковский. Фото © VK / Иван Отраковский

"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Отраковского Ивана Александровича, и её уполномоченных представителей в связи с отсутствием необходимых документов, а также с невыполнением требований, предусмотренных федеральным законом", — сказано в постановлении, которое ЦИК принял в пятницу.

В комиссии объяснили, что собрание избирателей для поддержки кандидата-самовыдвиженца проводилось 26 декабря, но при его проведении ЦИК не получил нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы избирателей. Помимо этого, Отраковский не предоставил данных о своём недвижимом имуществе за пределами России и источников, из которых он получил средства, на которые эта недвижимость была приобретена, а также информацию о расходах и прочее.

Ранее Лайф сообщал о том, что бьюти-блогерша и предприниматель из Екатеринбурга Рада Русских в среду, 27 декабря, прибыла в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК), чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения. Рада Русских позиционирует себя как экоактивистку и зоозащитницу, она владеет брендом косметики, а также увлекается эзотерикой. О своём намерении участвовать в выборах президента России девушка объявила в соцсети 12 декабря.