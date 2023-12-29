Маркетолог рассказал, на какие товары ждать обвала цен после Нового года

В середине января в России могут снизиться цены на некоторые категории товаров. В частности, подешевеют изделия, связанные с новогодней тематикой: тематические подарки, предметы интерьера, игрушки, ёлки и товары для праздника. Кроме того, можно ожидать скидок на зимнюю одежду, подсказывает маркетолог Дмитрий Чумаков.

Устройства для уборки снега, по словам эксперта, тоже могут упасть в цене, хотя зимний сезон ещё в разгаре.