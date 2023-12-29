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29 декабря, 11:44

Маркетолог рассказал, на какие товары ждать обвала цен после Нового года

Эксперт Чумаков: В январе можно выгодно купить устройства для уборки снега

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В середине января в России могут снизиться цены на некоторые категории товаров. В частности, подешевеют изделия, связанные с новогодней тематикой: тематические подарки, предметы интерьера, игрушки, ёлки и товары для праздника. Кроме того, можно ожидать скидок на зимнюю одежду, подсказывает маркетолог Дмитрий Чумаков.

Устройства для уборки снега, по словам эксперта, тоже могут упасть в цене, хотя зимний сезон ещё в разгаре.

"Большинство покупателей приобретают зимнюю технику, включая снегоуборщики, а также разнообразные лопаты и метёлки перед сезоном. Поэтому пиковый спрос приходится на начало сезона. А дальше, чтобы простимулировать покупательскую активность, эти товары продаются со скидками", пояснил Чумаков в эфире "Радио Sputnik".

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Ранее аналитики раскрыли, на сколько в России за год подорожала селёдка под шубой. Оказалось, что стоимость набора для приготовления самого новогоднего салата за год выросла на восемь рублей. Кроме того, в России на 21% вырос так называемый индекс борща. Причина — повышение цен на овощи и разные сорта мяса. А вот чего ждать от цен на красную икру после Нового года, Лайф рассказывал здесь.

Марина Калегина
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