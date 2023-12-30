Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца председателя Синодального отдела РПЦ по отношениям Церкви с обществом Владимира Легойды Романа в подмосковном Видном.
"С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убеждён, что ревностное служение его сына на ниве святого православия, который твёрдо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего", — обратился глава РПЦ к Легойде.
Патриарх вознёс молитвы об упокоении Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понёсших невосполнимую утрату.
"Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мёртвых и жизни будущего века", — добавил предстоятель Русской церкви.
Напомним, тело Романа Легойды, 90-летнего отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды, нашли в Видном в овраге неподалёку от дороги. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого по горячим следам. Он раскрыл мотив.