Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца председателя Синодального отдела РПЦ по отношениям Церкви с обществом Владимира Легойды Романа в подмосковном Видном.

"С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убеждён, что ревностное служение его сына на ниве святого православия, который твёрдо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего", — обратился глава РПЦ к Легойде.

Патриарх вознёс молитвы об упокоении Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понёсших невосполнимую утрату.