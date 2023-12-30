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30 декабря, 11:39

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца председателя Синодального отдела РПЦ по отношениям Церкви с обществом Владимира Легойды Романа в подмосковном Видном.

"С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убеждён, что ревностное служение его сына на ниве святого православия, который твёрдо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего", обратился глава РПЦ к Легойде.

Патриарх вознёс молитвы об упокоении Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понёсших невосполнимую утрату.

"Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мёртвых и жизни будущего века", добавил предстоятель Русской церкви.

Появилось первое видео с места зверского убийства отца Легойды
Появилось первое видео с места зверского убийства отца Легойды

Напомним, тело Романа Легойды, 90-летнего отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды, нашли в Видном в овраге неподалёку от дороги. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого по горячим следам. Он раскрыл мотив.

Андрей Бражников
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