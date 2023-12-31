Захарова вынесла чешскому МИД незавидный диагноз за антироссийскую выходку в ООН

Отказ Праги отправлять своего постпреда при ООН на заседание Совета Безопасности, который созвала Россия после удара по Белгороду со стороны ВСУ, говорит о безграмотности МИД Чехии. Такой "диагноз" европейским коллегам вынесла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Ян Липавский заявил, что Прага будет готова к обсуждению повестки лишь тогда, когда Москва заговорит о завершении СВО в пользу Киева и выводе войск. До тех пор постпред не станет участвовать в подобных встречах, отметил дипломат.