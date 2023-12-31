Захарова вынесла чешскому МИД незавидный диагноз за антироссийскую выходку в ООН
Захарова упрекнула МИД Чехии в безграмотности за отказ посещать заседание СБ ООН
Отказ Праги отправлять своего постпреда при ООН на заседание Совета Безопасности, который созвала Россия после удара по Белгороду со стороны ВСУ, говорит о безграмотности МИД Чехии. Такой "диагноз" европейским коллегам вынесла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Ян Липавский заявил, что Прага будет готова к обсуждению повестки лишь тогда, когда Москва заговорит о завершении СВО в пользу Киева и выводе войск. До тех пор постпред не станет участвовать в подобных встречах, отметил дипломат.
"Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока ещё работает в соответствии с международным правом", — высказалась Захарова в телеграм-канале.
А тем временем число погибших от удара по столице российского региона выросло до 21 человека. По информации МИД, организовать теракт Киеву помогли западные союзники. ВС РФ жестоко ответят "бандеровским ублюдкам" за произошедшее, пообещал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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