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Мэрия Белгорода призвала жителей оставаться дома из-за ракетной опасности

31 декабря, 13:42
В Белгороде предупредили о ракетной опасности. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде предупредили о ракетной опасности. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Администрация города Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности и попросила не выходить на улицу, а также отойти от окон. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии.

"РСЧС: город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", отмечается в тексте.

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Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород ракетами, в результате атаки погибло 24 человека, пострадали 108. Утром 31 декабря в городе уже звучала воздушная тревога, жителей просили спуститься в укрытия. Сигнал ракетной опасности был отменён примерно через час.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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