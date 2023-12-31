Мэрия Белгорода призвала жителей оставаться дома из-за ракетной опасности
В Белгороде предупредили о ракетной опасности. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Администрация города Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности и попросила не выходить на улицу, а также отойти от окон. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии.
"РСЧС: город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — отмечается в тексте.
Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород ракетами, в результате атаки погибло 24 человека, пострадали 108. Утром 31 декабря в городе уже звучала воздушная тревога, жителей просили спуститься в укрытия. Сигнал ракетной опасности был отменён примерно через час.