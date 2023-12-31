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31 декабря, 09:09

Гладков сообщил об отмене сигнала о ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде отменили сирены воздушной тревоги, которые предупреждали жителей города об угрозе ракетного удара. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности", — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, сегодня в 11:13 губернатор сообщил о запуске сирены ракетной опасности, а также призвал всех жителей спуститься в укрытие. Накануне ВСУ обстреляли Белгород ракетами, в результате атаки погибло 24 человека, пострадали 108. Местные власти запустили единую горячую линию для сбора сообщений о повреждениях и жертвах обстрела.

Между тем вчера по поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. В Минобороны сообщили, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атаками стоит Великобритания.

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ТАСС / Павел Колядин

Николь Вербер
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