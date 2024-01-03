Число жертв серии мощных землетрясений в Японии уже перевалило за полсотни

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии продолжает увеличиваться. Как передаёт Kyodo со ссылкой на представителей местных властей, количество погибших в префектуре Исикава увеличилось до 55 человек.

Помимо этого, журналисты сообщили, что из-за стихийного бедствия пострадали более 100 человек. По данным агентства, больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу. Там землетрясение унесло жизни 24 и 20 человек соответственно. Стоит отметить, что люди до сих пор могут находиться под развалинами разрушенных зданий.