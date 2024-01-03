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2 января, 23:31

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии уже перевалило за полсотни

Число погибших из-за землетрясений в Японии выросло до 55, ещё 100 пострадали

Последствия мощных землетрясений в Японии. Обложка © ТАСС / АР

Последствия мощных землетрясений в Японии. Обложка © ТАСС / АР

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии продолжает увеличиваться. Как передаёт Kyodo со ссылкой на представителей местных властей, количество погибших в префектуре Исикава увеличилось до 55 человек.

Помимо этого, журналисты сообщили, что из-за стихийного бедствия пострадали более 100 человек. По данным агентства, больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу. Там землетрясение унесло жизни 24 и 20 человек соответственно. Стоит отметить, что люди до сих пор могут находиться под развалинами разрушенных зданий.

В Японии сняли предупреждение для западного побережья о цунами от землетрясений
В Японии сняли предупреждение для западного побережья о цунами от землетрясений

Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии, которые достигли магнитуды 7,6, была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. Некоторые люди сами пытались привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS.

Алексей Соловьёв
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