Число жертв серии мощных землетрясений в Японии уже перевалило за полсотни
Число погибших из-за землетрясений в Японии выросло до 55, ещё 100 пострадали
Последствия мощных землетрясений в Японии. Обложка © ТАСС / АР
Число жертв серии мощных землетрясений в Японии продолжает увеличиваться. Как передаёт Kyodo со ссылкой на представителей местных властей, количество погибших в префектуре Исикава увеличилось до 55 человек.
Помимо этого, журналисты сообщили, что из-за стихийного бедствия пострадали более 100 человек. По данным агентства, больше всего людей погибло в городах Вадзима и Судзу. Там землетрясение унесло жизни 24 и 20 человек соответственно. Стоит отметить, что люди до сих пор могут находиться под развалинами разрушенных зданий.
Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии, которые достигли магнитуды 7,6, была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. Некоторые люди сами пытались привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS.