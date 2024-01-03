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3 января, 05:50

Экипаж сгоревшего в Токио самолёта сел после разрешения диспетчера

Kyodo: Загоревшийся в Токио лайнер получал разрешение на посадку

Самолёт Japan Airlines, загоревшийся после приземления в Токио. Обложка © ТАСС / EPA / JIJI PRESS

Самолёт Japan Airlines, загоревшийся после приземления в Токио. Обложка © ТАСС / EPA / JIJI PRESS

Пассажирский лайнер Japan Airlines, загоревшийся в токийскому аэропорту Ханэда, сел в воздушной гавани после получения разрешения диспетчера. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, также в небе и перед посадкой экипаж не зафиксировал каких-либо проблем с воздушным судном.

При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ
При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ

Напомним, вчера пассажирский самолёт авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после посадки в токийском аэропорту Ханэда. На борту лайнера, прилетевшего из Саппоро, было 379 человек, в том числе восемь детей. Несмотря на полностью выгоревший фюзеляж, пострадавших нет. Причиной авиаинцидента стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, произошедшее после приземления. Находившиеся внутри пять человек погибли.

Матвей Константинов
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