Евросоюз ввёл санкции против "Алросы" и её гендиректора Маринычева
Павел Маринычев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Евросоюз ввёл санкции против компании "Алроса" и её генерального директора Павла Маринычева. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"В соответствии с запретом на [импорт российских] алмазов, который мы ввели в 12-м пакете санкций, Евросоюз сегодня включил в чёрный список "Алросу" — крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире — и её генерального директора", — написал он в социальной сети X.
Он отметил, что соответствующие меры Евросоюз вводит "в координации" со странами "Большой семёрки". В свою очередь в Совете ЕС подчеркнули, что "Алроса" принадлежит государству и отвечает за 90% добычи драгоценного камня в РФ.
Напомним, страны "Большой семёрки" договорились о санкциях в отношении импорта российских алмазов с 2024 года, что также поддержал Евросоюз. Новые ограничения вступили в силу 1 января.