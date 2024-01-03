Евросоюз ввёл санкции против "Алросы" и её гендиректора Маринычева

Евросоюз ввёл санкции против компании "Алроса" и её генерального директора Павла Маринычева. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В соответствии с запретом на [импорт российских] алмазов, который мы ввели в 12-м пакете санкций, Евросоюз сегодня включил в чёрный список "Алросу" — крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире — и её генерального директора", — написал он в социальной сети X.