Вступили в силу ограничения на импорт алмазов из России в страны G7 и ЕС 1 января, 07:20 Вступили в силу ограничения ЕС на импорт алмазов из России. Обложка © freepik

Принятые Евросоюзом ограничения на поставку российских алмазов вступили в силу с 1 января 2024 года, теперь запрещён их импорт в страны ЕС и G7. Речь идёт не только о природных камнях, но и о синтетических, а также о ювелирных украшениях с бриллиантами. ТАСС пообщался с экспертами о механизме реализации запрета.

"На данный момент такого механизма (проверки и сертификации алмазов) нет, не будет его и к 1 марта, и непонятно, будет ли он готов к 1 сентября. Уже это сохраняет некоторые возможности "серых" поставок", — сказал аналитик "Финама" Алексей Калачёв.

По его словам, единственный способ вычислить, что алмазы именно российские, — это ввести технологию блокчейна. Тогда проверяться на таможне будет не сам камень, а его "цифровой паспорт". Однако внедрить такую систему в короткие сроки никакая страна не сможет, на это потребуются годы.

А аналитик рынка ценных бумаг Борис Красножёнов напомнил, что Россия занимает 35% международного рынка производства алмазов, также в стране — 40% мировых запасов этих драгоценных камней. Поэтому, по мнению эксперта, выбросить Россию на обочину будет непросто. Красножёнов уверен, что подобные запреты носят "косметический" характер и лишь сотрясают воздух.

Авторы Татьяна Миссуми