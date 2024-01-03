Полиция задержала мужчину с зажигалкой и легковоспламеняющейся жидкостью у Посольства РФ в Праге

У российского посольства в Праге появился неизвестный мужчина с легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой в руках. Он отказывался идти на контакт. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба чешской полиции.

"В данный момент мы находимся на территории Посольства Российской Федерации, где неизвестный мужчина облил себя, вероятно, горючей жидкостью, держит в руке зажигалку и отказывается общаться. Мы направляем на место происшествия переговорщиков", — говорится в публикации правоохранителей.