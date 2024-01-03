Полиция задержала мужчину с зажигалкой и легковоспламеняющейся жидкостью у Посольства РФ в Праге
Полиция Чехия сообщила о мужчине с зажигалкой у Посольства РФ в Праге
У российского посольства в Праге появился неизвестный мужчина с легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой в руках. Он отказывался идти на контакт. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба чешской полиции.
"В данный момент мы находимся на территории Посольства Российской Федерации, где неизвестный мужчина облил себя, вероятно, горючей жидкостью, держит в руке зажигалку и отказывается общаться. Мы направляем на место происшествия переговорщиков", — говорится в публикации правоохранителей.
Спустя примерно 45 минут с момента появления этой информации, полиция Чехии сообщила о том, что переговоры с мужчиной закончились положительно. Его передали врачам. При этом уточняется, что мужчина является иностранцем. Его личность и гражданство не раскрываются.
Ранее Лайф рассказывал о стрельбе в Карловом университете в Праге, случившейся 21 декабря. Нападавший открыл огонь, а после, как уточнил мэр города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25.
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