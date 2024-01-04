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4 января, 00:04

Польшу уличили в желании лидировать в "шатающемся" ЕС через русофобию

Политолог Михайлов: Польша через русофобию пытается стать лидером в Евросоюзе

Призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского к Западу о передаче киевскому режиму ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России представляют собой провокацию и являются ещё одним подтверждением русофобии. Как заявил в интервью телеканалу "Звезда" политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в этом восточноевропейском государстве усиливаются антироссийские настроения.

"В Польше мы наблюдаем усиление русофобии, возможного противостояния с Москвой, тем более что они недвусмысленно намекают на заход на Западную Украину, а это прямой конфликт с РФ", — заявил эксперт.

По словам собеседника издания, удары Вооружённых сил Украины по Белгороду показали, что киевские власти не соблюдают никаких правил, а заявление польского дипломата идёт в русле эскалации конфликта. Михайлов объяснил, что Варшава сейчас таким образом перетягивает на себя одеяло в "шатающемся" Евросоюзе, чтобы за счёт своей русофобии показать, что Польша может стать определяющей силой в борьбе с так называемой "российской угрозой".

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Напомним, 3 января Сикорский обратился к Западу с призывом направить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Он заявил, что западные страны должны ответить России путём предоставления киевскому режиму "ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что польское внешнеполитическое ведомство действует против своей страны, а не во благо ей. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель согласился с польским министром.

Обложка ©

Unsplash / Bianca Fazacas

Алексей Соловьёв
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