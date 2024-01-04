Польшу уличили в желании лидировать в "шатающемся" ЕС через русофобию

Призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского к Западу о передаче киевскому режиму ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России представляют собой провокацию и являются ещё одним подтверждением русофобии. Как заявил в интервью телеканалу "Звезда" политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в этом восточноевропейском государстве усиливаются антироссийские настроения.

"В Польше мы наблюдаем усиление русофобии, возможного противостояния с Москвой, тем более что они недвусмысленно намекают на заход на Западную Украину, а это прямой конфликт с РФ", — заявил эксперт.