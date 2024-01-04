В США узнали, как Иран ответит на теракт в Кермане

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал теракт в Кермане, который произошёл накануне, 3 января. Он призвал не вступать в прямую конфронтацию с Вашингтоном и приказал ограничить ответные действия ударами проиранских группировок по американским базам.

"Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", — говорится в статье газеты The New York Times.