В США узнали, как Иран ответит на теракт в Кермане
NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал теракт в Кермане, который произошёл накануне, 3 января. Он призвал не вступать в прямую конфронтацию с Вашингтоном и приказал ограничить ответные действия ударами проиранских группировок по американским базам.
"Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", — говорится в статье газеты The New York Times.
Как отмечают источники, Хаманеи считает, что к атакам в Иране и Ливане причастна израильская сторона.
Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани. Местные власти назвали произошедшее терактом. Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.
ТАСС / EPA / MEHR NEWS AGENCY