"Ещё одна Крымская война": На Украине раскрыли планы Зеленского

Владимир Зеленский будет атаковать Крым, чтобы понравиться британской аудитории. Об этом сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

"Этот стратегический пункт (удары по Крыму. — Прим. Лайф) — президент готовит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — заявил политолог.

По его словам, британская сторона оценивает конфликт с Россией как "ещё одну Крымскую войну". Бортник считает, что именно вооружение Великобритании будет активно использоваться во время стратегических операций против Крыма.

Ранее Зеленский озвучил основные цели ВСУ на 2024 год. Он отметил, что в текущем году Вооружённые силы Украины сосредоточат усилия на "изоляции" Крыма", а также перейдут к военным операциям на востоке страны.