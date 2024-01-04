В США предупредили о планах России сокрушить Киев серией манёвров
NI: Россия планирует разгромить Украину серией локальных наступлений
Москва хочет разгромить Киев, используя превосходство в силе во время серии локальных наступлений. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
"Сейчас Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой свои превосходящие силы и запасы танков, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", — указано в публикации.
Авторы статьи пишут, что Вооружённые силы РФ также наращивают запасы вооружений для тяжёлых боевых действий и наступательных операций в течение 2024 года. При этом Украине потребуется дополнительная помощь для удержаний рубежей уже этой зимой. В материале подчеркнули, что Киев так и не смог получить от Запада достаточного количества военной техники для мощного бронетанкового удара с целью прорыва российской обороны.
А ранее Лайф рассказывал, что западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков накануне, 3 января, заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет резервного плана на случай, если западные партнёры сократят поставки вооружений.
ТАСС / Александр Полегенько