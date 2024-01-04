В США предупредили о планах России сокрушить Киев серией манёвров

"Сейчас Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой свои превосходящие силы и запасы танков, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", — указано в публикации.

Авторы статьи пишут, что Вооружённые силы РФ также наращивают запасы вооружений для тяжёлых боевых действий и наступательных операций в течение 2024 года. При этом Украине потребуется дополнительная помощь для удержаний рубежей уже этой зимой. В материале подчеркнули, что Киев так и не смог получить от Запада достаточного количества военной техники для мощного бронетанкового удара с целью прорыва российской обороны.