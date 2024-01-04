В России назвали 4 страны, которым выгодно развязать войну с помощью теракта в Иране

Партия "Российского общенародного союза" (РОС) выразила солидарность и соболезнования народу в связи с терактом в городе Кермане, который произошёл во время траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Слова поддержки высказал председатель РОС Сергей Бабурин.

"Российский общенародный союз" выражает глубокие соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших, всему народу Ирана в связи с произошедшей трагедией. Мы решительно осуждаем организаторов и исполнителей злодеяния! Надеемся, что имена конкретных виновников станут известны, что преступники не останутся безнаказанными", — написал Бабурин в телеграм-канале.