В России назвали 4 страны, которым выгодно развязать войну с помощью теракта в Иране
"Российский общенародный союз" осудил организаторов теракта в Иране
Партия "Российского общенародного союза" (РОС) выразила солидарность и соболезнования народу в связи с терактом в городе Кермане, который произошёл во время траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Слова поддержки высказал председатель РОС Сергей Бабурин.
"Российский общенародный союз" выражает глубокие соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших, всему народу Ирана в связи с произошедшей трагедией. Мы решительно осуждаем организаторов и исполнителей злодеяния! Надеемся, что имена конкретных виновников станут известны, что преступники не останутся безнаказанными", — написал Бабурин в телеграм-канале.
По словам председателя РОС, за этим террористическим актом стоит попытка спровоцировать Иран на поиск жёсткого ответа и развязать на Среднем Востоке войну, в которой уже давно заинтересованы США, Израиль, Великобритания и Франция. Бабурин дополнил, что международный терроризм, открытым покровителем и организатором которого являются Соединённые Штаты, должен быть остановлен.
Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом.
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