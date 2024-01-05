ГА ООН проведёт дебаты из-за вето США на поправку России к резолюции по Газе

Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание после блокировки в Совбезе российской поправки к резолюции по сектору Газа. Об этом сообщил председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис.

"Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом... я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск. — Прим. Лайфа) пленарное заседание Генассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", — говорится в его распространённом письме.