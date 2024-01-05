ГА ООН проведёт дебаты из-за вето США на поправку России к резолюции по Газе
Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание после блокировки в Совбезе российской поправки к резолюции по сектору Газа. Об этом сообщил председатель сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис.
"Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом... я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск. — Прим. Лайфа) пленарное заседание Генассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", — говорится в его распространённом письме.
Напомним, США заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) с призывом к прекращению боевых действий в секторе Газа. В Вашингтоне ранее неоднократно выступали за продолжение войны. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.
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