Собянин: Энергоснабжение на северо-востоке Москвы полностью восстановлено

Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе Москвы устранены. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, электроснабжение поступает во все дома в штатном режиме.

"Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения", — написал он в телеграм-канале.