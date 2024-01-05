Собянин: Энергоснабжение на северо-востоке Москвы полностью восстановлено
Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе Москвы устранены. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, электроснабжение поступает во все дома в штатном режиме.
"Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем ещё 20 бригад в настоящее время продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб жителей столицы, добавил Собянин.
Ранее Лайф писал, что утром 4 января три района Москвы — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное — остались без света и отопления в мороз из-за пожара. Из-за инцидента несколько районов столицы были переведены на резервную схему энергоснабжения. Накануне вечером стало известно, что в большинстве домов уже включили свет.
ТАСС / Наталья Гарнелис