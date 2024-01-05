Регион

Уведомления отключены

5 января, 15:51

Собянин: Энергоснабжение на северо-востоке Москвы полностью восстановлено

Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе Москвы устранены. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, электроснабжение поступает во все дома в штатном режиме.

"Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем ещё 20 бригад в настоящее время продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб жителей столицы, добавил Собянин.

Ранее Лайф писал, что утром 4 января три района Москвы — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное — остались без света и отопления в мороз из-за пожара. Из-за инцидента несколько районов столицы были переведены на резервную схему энергоснабжения. Накануне вечером стало известно, что в большинстве домов уже включили свет.

Прокуратура вмешалась в ЧП с мёрзнущими в квартирах жителями Подмосковья после новости Лайфа
Прокуратура вмешалась в ЧП с мёрзнущими в квартирах жителями Подмосковья после новости Лайфа
Обложка ©

ТАСС / Наталья Гарнелис

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Общество
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров