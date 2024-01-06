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6 января, 05:09

Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 110

Работа японских спасателей. Обложка © AP / TASS / Japan Earthquake

Работа японских спасателей. Обложка © AP / TASS / Japan Earthquake

По данным на утро субботы, 6 января, число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек, не менее 516 ранены, сообщили местные власти. В списках пропавших более 200 граждан.

В Исикаве организованы центры для эвакуированных, где находится порядка 32 тысяч жителей. Администрация города Вадзима, одной из самых пострадавших территорий, считает, что под разрушенными зданиями осталось ещё много народу. При этом дороги частично разрушены и работа спасателей затруднена. В воскресенье в регионе ожидается снег с дождём. В то же время подземные толчки продолжаются.

Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения
Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

Напомним, серия мощных землетрясений произошла в Японии в понедельник, 1 января. После этого на западном побережье предупредили об угрозе цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца было остановлено движение поездов и даже отключилось электричество.

Лариса Сафронова
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