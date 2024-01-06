"Началось то, чего так боялись": В Чехии заявили о новой фазе конфликта на Украине
iDNES: Большой страх Украины и Запада начал сбываться
Все попытки Украины обойти Россию оказались тщетными, и теперь начал сбываться один из главных страхов киевского режима: Незалежная столкнулась с упадком сил, заявил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.
"То, чего так боялись Украина и Запад, началось. После обнадёживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил", — говорится в материале.
По мнению журналиста, Киев теряет крупных спонсоров из-за неспособности 81-летнего главы Белого дома Джо Байдена прийти к компромиссу с конгрессменами по вопросу о новом пакете помощи Незалежной. Кроме того, на ситуацию влияют довольно призрачные перспективы интеграции Украины в Евросоюз. Владимир Зеленский пытается какими-то способами найти выход из ситуации, однако для многих исход уже понятен.
В частности, для всех очевидно превосходство Российской армии, с которой слабеющие ВСУ не могут тягаться. У ВС РФ сейчас намного больше как живой силы, так и техники с вооружением: ракет, боеприпасов и беспилотников. Как отметил обозреватель, особенно мощно это превосходство проявилось в последние дни декабря, которые ознаменовались невероятно мощными ударами по ВСУ.
А за эту неделю российские военные с помощью беспилотников и высокоточного оружия нанесли 41 групповой и один массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Только на Донецком направлении ВСУ за это время потеряли почти две тысячи бойцов. На Краснолиманском направлении украинская армия лишилась ещё 690 военных.
GettyImages