Все попытки Украины обойти Россию оказались тщетными, и теперь начал сбываться один из главных страхов киевского режима: Незалежная столкнулась с упадком сил, заявил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.

"То, чего так боялись Украина и Запад, началось. После обнадёживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил", — говорится в материале.

По мнению журналиста, Киев теряет крупных спонсоров из-за неспособности 81-летнего главы Белого дома Джо Байдена прийти к компромиссу с конгрессменами по вопросу о новом пакете помощи Незалежной. Кроме того, на ситуацию влияют довольно призрачные перспективы интеграции Украины в Евросоюз. Владимир Зеленский пытается какими-то способами найти выход из ситуации, однако для многих исход уже понятен.