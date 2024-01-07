Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка

Президент РФ Владимир Путин после рождественской службы в Ново-Огарёве рассказал присутствовавшим родным погибших бойцов СВО — Героев России, как вернул из Нью-Йорка икону с ликом святой Елизаветы Фёдоровны Романовой с частицей мощей. По словам главы государства, образ ему передал предстоятель Русской православной церкви за рубежом.

Президент России Владимир Путин в Нью-Йорке с первоиерархом Русской православной церкви за рубежом митрополитом Лавром возле иконы преподобномученицы Елизаветы, 2003 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Президент показал образ родным погибших участников спецоперации и добавил, что позже перенёс икону из дома в храм Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции.

"Я её сюда привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это её дом, она здесь жила. Потом перенёс её сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом", — добавил российский лидер.

До революции резиденция Ново-Огарёво была усадьбой мужа Елизаветы Фёдоровны — великого князя Сергея Александровича Романова.