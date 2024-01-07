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7 января, 07:49

Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка

Президент РФ Владимир Путин после рождественской службы в Ново-Огарёве рассказал присутствовавшим родным погибших бойцов СВО — Героев России, как вернул из Нью-Йорка икону с ликом святой Елизаветы Фёдоровны Романовой с частицей мощей. По словам главы государства, образ ему передал предстоятель Русской православной церкви за рубежом.

Президент России Владимир Путин в Нью-Йорке с первоиерархом Русской православной церкви за рубежом митрополитом Лавром возле иконы преподобномученицы Елизаветы, 2003 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Президент России Владимир Путин в Нью-Йорке с первоиерархом Русской православной церкви за рубежом митрополитом Лавром возле иконы преподобномученицы Елизаветы, 2003 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Президент показал образ родным погибших участников спецоперации и добавил, что позже перенёс икону из дома в храм Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции.

"Я её сюда привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это её дом, она здесь жила. Потом перенёс её сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом", — добавил российский лидер.

До революции резиденция Ново-Огарёво была усадьбой мужа Елизаветы Фёдоровны — великого князя Сергея Александровича Романова.

Елизавета Фёдоровна Романова (урождённая принцесса Гессен-Дармштадтская) родилась в 1864 году. Была супругой московского градоначальника великого князя Сергея Александровича (пятого сына императора Александра II), которого в 1905 году убил террорист. Великая княгиня известна своими делами милосердия. Её убили 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с тремя близкими и четырьмя членами царской фамилии Елизавету Фёдоровну заживо сбросили в шахту заброшенного рудника в Алапаевске (ныне Свердловская область). В 1992 году её вместе с сестрой Варварой причислили к лику святых.

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Напомним, в рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Там он встретился с семьями погибших в зоне проведения СВО российских военнослужащих. В своём поздравлении гражданам глава государства подчеркнул, что Рождество объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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