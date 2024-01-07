Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Козино Курской области
ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет.
"Выбиты окна в одном из домовладений. В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт добавил, что собственнику будет оказана помощь в ремонте жилья.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк прямо в преддверии Рождества. По городу выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. Пострадало здание больницы, ранены три пациента.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин