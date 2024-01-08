Авария на подстанциях погрузила Ростов-на-Дону в ледяную тьму

Жители десятков ростовских улиц остались без электричества и отопления в ночь на понедельник. Частичный блэкаут горожанам устроили аварии на распределительных подстанциях, сообщил SHOT .

По данным "Донэнерго", технологическое нарушение в сети произошло ещё в 11:40. Изначально аварийно-восстановительные работы обещали завершить в течение двух часов, однако сроки постоянно отодвигались. В последнем оповещении горожанам пообещали вернуть свет к 01:00.