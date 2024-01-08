Авария на подстанциях погрузила Ростов-на-Дону в ледяную тьму
SHOT: Авария на подстанциях обесточила десятки домов в Ростове-на-Дону
Жители десятков ростовских улиц остались без электричества и отопления в ночь на понедельник. Частичный блэкаут горожанам устроили аварии на распределительных подстанциях, сообщил SHOT.
Авария на подстанциях обесточила десятки домов в Ростове-на-Дону. Видео © t.me / SHOT
По данным "Донэнерго", технологическое нарушение в сети произошло ещё в 11:40. Изначально аварийно-восстановительные работы обещали завершить в течение двух часов, однако сроки постоянно отодвигались. В последнем оповещении горожанам пообещали вернуть свет к 01:00.
"Донэнерго" приносит свои извинения за причинённые неудобства", — обратился к ростовчанам энергооператор.
А несколькими днями ранее десятки тысяч жителей Подольска остались без тепла во время морозов из-за аварии. В городе даже ввели режим ЧС локального характера. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.
t.me / SHOT