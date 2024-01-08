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7 января, 22:45

Авария на подстанциях погрузила Ростов-на-Дону в ледяную тьму

SHOT: Авария на подстанциях обесточила десятки домов в Ростове-на-Дону

Жители десятков ростовских улиц остались без электричества и отопления в ночь на понедельник. Частичный блэкаут горожанам устроили аварии на распределительных подстанциях, сообщил SHOT.

Авария на подстанциях обесточила десятки домов в Ростове-на-Дону. Видео © t.me / SHOT

По данным "Донэнерго", технологическое нарушение в сети произошло ещё в 11:40. Изначально аварийно-восстановительные работы обещали завершить в течение двух часов, однако сроки постоянно отодвигались. В последнем оповещении горожанам пообещали вернуть свет к 01:00.

"Донэнерго" приносит свои извинения за причинённые неудобства", — обратился к ростовчанам энергооператор.

В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС
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А несколькими днями ранее десятки тысяч жителей Подольска остались без тепла во время морозов из-за аварии. В городе даже ввели режим ЧС локального характера. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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