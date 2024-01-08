В Рождество ВСУ нанесли почти 90 ударов по мирным объектам Херсонской области
РИА "Новости": ВСУ в Рождество нанесли 87 ударов по Херсонской области
Украинские военные за минувшие сутки, 7 января, нанесли 87 ударов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области. Как сообщает РИА "Новости", известно как минимум о 54 прилётах и 33 артиллерийских ударах.
"ВСУ во время праздника Рождества 87 раз обстреляли жилые районы и населённые пункты левого берега Херсонской области. В светлое время суток было зафиксировано 54 прилёта, и 33 артудара произошло ночью", — говорится в сообщении агентства.
Так, обстрелам подверглись: Алёшки, Корсунка, Старая Збурьевка, Саги, Казачьи Лагери, Кардашинка, Голая Пристань, Новая Маячка, Песчановка и Днепряны. Данные о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества. Под огнём находился Будëнновский район города, также сообщалось о нескольких прилëтах в центре. Под обстрел попало в том числе и здание больницы, в результате пострадали трое пациентов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu