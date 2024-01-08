В Рождество ВСУ нанесли почти 90 ударов по мирным объектам Херсонской области

Украинские военные за минувшие сутки, 7 января, нанесли 87 ударов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области. Как сообщает РИА "Новости", известно как минимум о 54 прилётах и 33 артиллерийских ударах.

"ВСУ во время праздника Рождества 87 раз обстреляли жилые районы и населённые пункты левого берега Херсонской области. В светлое время суток было зафиксировано 54 прилёта, и 33 артудара произошло ночью", — говорится в сообщении агентства.